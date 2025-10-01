Tg Politico Parlamentare, l’edizione di mercoledì 1 ottobre 2025

LA FLOTILLA A 100 MIGLIA DA GAZA, ISRAELE PRONTO A INTERVENIRE

La Global Sumud Flotilla continua il suo avvicinamento a Gaza. La flotta umanitaria, senza più le navi militari a scortarla, è a 100 miglia dalle coste palestinesi. Un intervento delle forze israeliane è considerato ormai imminente. “Qualcuno si farà male”, dice la portavoce italiana della Flotilla. Per Giorgia Meloni gli attivisti sono degli “irresponsabili”, mentre loro ribattono chiedendo “rispetto” al governo italiano. Anche il governo di Israele lancia un appello alla flotta: “Non è tardi- dice Tel Aviv- fermatevi e consegnate gli aiuti”. La missione, però, continua la sua navigazione verso Gaza.

SINDACATI PREPARANO LO SCIOPERO GENERALE PER LA PALESTINA

“Pronti allo sciopero generale se bloccano la Flotilla”. Sindacati uniti nella mobilitazione per la flotta umanitaria. Cgil e rappresentanze di base sono pronte a incrociare le braccia e scendere in piazza senza preavviso, non appena Israele si muoverà contro la missione di aiuti a Gaza. Lo sciopero potrebbe essere proclamato già nelle prossime ore, probabilmente venerdì. “Un governo che rispetta la Costituzione dovrebbe stare al fianco degli attivisti”, dice Maurizio Landini. Per l’Usb l’esecutivo di Giorgia Meloni “è complice del genocidio” che sta avvenendo in Palestina.

SALUTE. FRECCIA ROSA, SCHILLACI: PREVENZIONE FONDAMENTALE

Arriva alla quindicesima edizione la Freccia Rosa, per sensibilizzare alla prevenzione in ambito oncologico. L’iniziativa è realizzata da FS e Fondazione IncontraDonna nel mese di ottobre. Presentando l’edizione di quest’anno il presidente del gruppo Fs Tommaso Tanzilli sottolinea l’impegno “costante per il benessere dei viaggiatori che ha portato grandi risultati. In 15 anni abbiamo raggiunto 42 milioni di passeggeri con 1.500 consulenze gratuite a bordo”. Il ministro della Salute Orazio Schillaci ricorda l’importanza della prevenzione e definisce “inaccettabile il divario tra il Nord e il Sud del Paese nella adesione agli screening”.

OLTRE 5 MILA ADESIONI ALLA LEOPOLDA, RENZI: “CASA RIFORMISTA”

Meno due giorni alla Leopolda, il tradizionale evento ideato da Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva pubblica il programma e annuncia: “Siamo oltre cinquemila persone”. Per la prima volta la Leopolda ospiterà la scuola di formazione ‘Meritare l’Europa’ con centinaia di giovani a confronto. “Avremo tanti eventi politici”, spiega l’ex premier. L’obiettivo è costruire “la Casa Riformista”, ma “ci saranno anche occasioni per confrontarsi con gli avversari politici”. Tra gli ospiti i ministri Piantedosi, Crosetto e Valditara. Il presidente della regione Toscana Eugenio Giani. E poi spazio ai sindaci: Gaetano Manfredi, Silvia Salis, Beppe Sala e Roberto Gualtieri.

