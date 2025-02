Tg Politico Parlamentare, l’edizione di mercoledì 12 febbraio 2025

SANITÀ. MEDICI BASE AL CENTRO VERTICE MAGGIORANZA A CHIGI

Elezioni dei giudici della Consulta, centri in Albania e soprattutto riforma dei medici di famiglia. Sono questi i temi al contro del vertice di maggioranza di questa mattina a Palazzo Chigi. L’ipotesi a cui lavora il governo è trasformare i medici di base da convenzionati a dipendenti, come già avviene per gli ospedalieri. All’incontro hanno preso parte tra gli altri la premier Giorgia Meloni, i due vice, Antonio Tajani e Matteo Salvini e i ministri di Economia e Sanità, Giancarlo Giorgetti e Orazio Schillaci. Quest’ultimo ha spiegato che la riforma dei medici di base è necessaria “per andare nella direzione di offrire una sanità pubblica migliore ai cittadini”.

MATTARELLA: ITALIA PAESE APERTO, NESSUNO QUI È STRANIERO

“Qui nessuno è straniero”. Lo sottolinea Sergio Mattarella all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università per Stranieri di Perugia che compie cento anni. Nei giorni in cui il governo è alle prese con i centri per i migranti in Albania, il capo dello Stato osserva che l’Ateneo è “specchio del mondo con le sue preziose diversità che arricchiscono vicendevolmente”. Gli studenti, osserva il presidente, “qui sono tutti a casa propria e le tante diversità hanno un comune valore che le tiene insieme: che l’Italia è un Paese accogliente e aperto”. Mattarella ricorda che la “cultura è veicolo di pace, dialogo e collaborazione”.

LEGA: PACE FISCALE SUBITO E CONGRESSO A PRIMAVERA

La pace fiscale subito, il congresso in primavera. La Lega di Matteo Salvini prova a muoversi da protagonista. Subito la rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali: saranno 120 rate mensili, tutte uguali. La proposta ha avuto il via libera del ministro Giancarlo Giorgetti durante il consiglio federale del partito. In primavera, poi, ci sarà il congresso. Per preparare i militanti all’appuntamento, la Lega ha in cantiere tre assemblee programmatiche in Veneto, Marche e Campania. Si discuterà di autonomia, lavoro, fisco, immigrazione e sicurezza

CISL. DANIELA FUMAROLA È LA NUOVA SEGRETARIA

Daniela Fumarola, pugliese, classe 1966, è la nuova segretaria generale della Cisl. L’ha eletta oggi alla unanimità il Consiglio generale dopo aver ratificato le dimissioni di Luigi Sbarra. Nelle sue prime parole la neo segretaria chiede di “aprire una stagione nuova di corresponsabilità e partecipazione”, proponendo un “grande accordo tra parti riformiste che impegni istituzioni, sindacato e imprese su obiettivi strategici comuni”. In tema fiscale indica la necessità di un abbassamento del carico per il ceto medio e boccia la rottamazione delle cartelle fiscali. “Serve equità”, sottolinea.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it