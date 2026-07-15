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Tg Politico Parlamentare, l’edizione di mercoledì 15 luglio 2026
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Tg Politico Parlamentare, l’edizione di mercoledì 15 luglio 2026

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LEGGE ELETTORALE. SCHLEIN: “MELONI SACRIFICA LE DONNE”Il giorno dopo la bocciatura dell’emendamento di Fratelli d’Italia sulle preferenze, con il governo andato sotto per un voto, la legge elettorale è di nuovo in aula alla Camera. “Il governo è stato sfiduciato dai deputati della maggioranza- dice Elly Schlein- è stata punita l’arroganza”. E “pur di difendere il suo potere -attacca la segretaria Pd- Meloni era pronta a sacrificare le altre donne, cancellando completamente la parità di genere” in lista. Oggi un altro caso attorno a un emendamento dei vannacciani per introdurre le preferenze. Secondo le opposizioni ha votato a favore anche Fratelli d’Italia “creando un asse con Futuro nazionale”. L’emendamento è stato bocciato.

TENSIONI NEL CENTRODESTRA, CACCIA AI FRANCHI TIRATORITensione altissima nel centrodestra dopo la sconfitta di ieri a Montecitorio. Sono almeno una trentina i franchi tiratori che hanno votato con le opposizioni mandando sotto il governo. I sospetti cadono soprattutto sui deputati di Forza Italia e Lega, ma anche sui vannacciani che avevano dichiarato voto a favore. “Noi abbiamo la coscienza pulita”, ribattono da Futuro Nazionale. Intanto, Arianna Meloni torna a puntare il dito contro le opposizioni, postando una foto dove si vede il centrosinistra esultare in aula. “Sono vergognosi”, scrive la sorella della premier.

“TURISMO INDUSTRIA STRATEGICA”, I DIECI COMANDAMENTI DI MAZZIDagli investimenti per il Sud all’uso dell’intelligenza artificiale, Gianmarco Mazzi stila i dieci comandamenti per il turismo italiano. Un sogno per il ministro, in carica da 3 mesi. “Ho davanti forse un anno di lavoro intenso: non abbastanza per promettere tutto, ma sufficiente per imprimere una direzione chiara”, dice durante la sua audizione sulle linee programmatiche. Il settore nel 2025 ha registrato 477 milioni di presenze, con una spesa dei viaggiatori stranieri che ha sfiorato i 57 miliardi di euro. “E’ una vera industria strategica dell’Italia che il governo ha scelto di mettere al centro”, spiega il ministro che dà appuntamento ai protagonisti della filiera il 27 settembre, Giornata mondiale del turismo.

MELONI PREMIA I MAESTRI DELLA CUCINA: “PRESTIGIO NAZIONALE””I maestri dell’arte della cucina italiana sono tra i protagonisti del prestigio nazionale, perché promuovono nel mondo la nostra identità e cultura”. Giorgia Meloni consegna a palazzo Chigi i premi istituiti nel 2024 per la valorizzazione dell’enogastronomia italiana e dei professionisti che tramandano e innovano le tradizioni. La premier assicura che il governo “continuerà a lavorare, con stanziamenti record e una strategia di sistema, per promuovere l’agroalimentare italiano e renderlo sempre più forte”.
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