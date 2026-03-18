Tg Politico Parlamentare, l’edizione di mercoledì 18 marzo 2026

REFERENDUM. IN PIAZZA SCENDE IL CAMPO LARGO PER IL “NO”

Dal campo largo alla Cgil, dai sindaci agli artisti. Oggi in piazza, a Roma, scende il popolo del no. Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni chiuderanno insieme la campagna per il referendum. Con loro anche il gruppo di femministe che ha lanciato l’appello a sostegno del no con oltre 1.700 adesioni e un manifesto presentato in Senato con l’appoggio di personalità del mondo della cultura e dello spettacolo tra cui Francesca Archibugi, Francesca Comencini, Marisa Laurito, Dacia Maraini e Fiorella Mannoia. In piazza anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri insieme a una delegazione di primi cittadini

MELONI E I MINISTRI DA MATTARELLA IN VISTA CONSIGLIO UE

Colazione di lavoro al Quirinale in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani. Prima di partire per Bruxelles la premier Meloni, assieme ai ministri, ha tenuto il tradizionale confronto con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quello che si apre domani a Bruxelles sarà un Consiglio molto delicato alla luce dell’escalation in Medio oriente dopo l’attacco all’Iran di Stati Uniti e Israele. Sul tavolo anche il caro bollette dopo la chiusura dello Stretto di Hormuz. Con la premier al Quirinale i ministri Tajani, Piantedosi, Pichetto, Giorgetti, Crosetto, Urso, Lollobrigida e Foti e i sottosegretari Mantovano e Fazzolari.

ECOBONUS MOTO E MOTORINI, CONTRIBUTI FINO A 4MILA EURO

Al via, dalle 12 di oggi, la finestra per l’ecobonus 2026 dedicato a ciclomotori e motocicli. L’incentivo è rivolto a chi acquista un veicolo elettrico o ibrido delle categorie che vanno da L1e a L7e. Il contributo, previsto fin dalla legge di bilancio 2021, quest’anno è pari a 30 milioni. Il bonus verrà calcolato sulla percentuale del prezzo del veicolo: 30% per gli acquisti senza rottamazione, fino a un massimo di 3mila euro; 40% per gli acquisti con rottamazione fino a un massimo di 4mila euro. La domanda andrà inoltrata dal concessionario o dal rivenditore sul portale dedicato: dopo l’acquisto, il cliente ha l’obbligo di mantenere la proprietà per almeno 12 mesi.

ANCONA È LA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2028

La Capitale italiana della Cultura 2028 è Ancona. Ad annunciarlo il ministro Alessandro Giuli. Erano dieci le finaliste: oltre al capoluogo marchigiano, in lizza anche Anagni in provincia di Frosinone, Catania, Colle di Val d’Elsa nel senese, Forlì, Gravina di Puglia, Massa, Mirabella Eclano in provincia di Avellino, Sarzana nello spezzino e Tarquinia nel viterbese. Ad Ancona sarà assegnato un contributo di un milione di euro per attuare il programma presentato nel dossier di candidatura. Per il sindaco Daniele Silvetti “è una giornata storica per la citta’ e per l’intera Regione”. La scelta della Commissione è arrivata all’unanimità.

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