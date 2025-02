Tg Politico Parlamentare, l’edizione di mercoledì 19 febbraio 2025

IL CUORE DI PAPA FRANCESCO ‘REGGE BENE’, LA VISITA DI MELONI

Il cuore di Papa Francesco “regge bene”. Sono questi gli ultimi aggiornamenti dal bollettino medico del Santo Padre, ricoverato da sei giorni al Policlinico Gemelli di Roma per problemi respiratori, poi sfociati in polmonite bilaterale. Dopo il peggioramento del quadro clinico delle ultime ore, il Pontefice, fanno sapere dal Vaticano, “ha passato una notte tranquilla”, quindi “si è alzato, si è seduto in poltrona ed è autoventilato”. Nel pomeriggio ha ricevuto anche la visita di Giorgia Meloni: “Sono molto contenta di averlo trovato vigile e reattivo- ha detto la premier- Non ha perso il suo proverbiale senso dell’umorismo”.

COMMISSIONE INCHIESTA COVID, POLEMICA TRA FDI E FI

La commissione d’inchiesta sul Covid fa litigare Fratelli d’Italia e Forza Italia. Per il partito di Giorgia Meloni dai lavori emergono fatti “inquietanti”, come spiega Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera, che accusa il premier di allora Giuseppe Conte di “responsabilità politica gravissima”, mentre il commissario Arcuri avrebbe avuto uno scudo “senza precedenti”. In particolare Fdi punta il dito sulla fornitura da 1,2 miliardi di mascherine che, da quanto emerso dalle audizioni, sono arrivate in Italia “in deroga ai controlli con certificazione irregolare o falsa”. L’iniziativa di Fdi non piace a Forza Italia che invita alla prudenza sull’esito di lavori ancora in corso. Anche il Pd attacca Fdi: “Emettere giudizi politici è indecente, al limite del delinquenziale”, dicono i dem.

DA FNSI E ODG DENUNCIA SU CASO PARAGON: GOVERNO FACCIA CHIAREZZA

La Federazione nazionale della Stampa e l’Ordine dei Giornalisti hanno presentato alla Procura una denuncia contro ignoti per avere chiarezza sul caso dei giornalisti e attivisti spiati attraverso lo spyware Graphite della società Paragon Solutions. “Ieri il Governo ha deciso di non rispondere in Aula, è un fatto gravissimo”, ha detto la segreteria generale Fnsi Alessandra Costante, secondo la quale “siamo di fronte a fatti che non solo violano il codice penale ma la stessa Costituzione, perché la stampa è libera”. Il presidente dell’Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli ha parlato di “un atto straordinario, ma necessario. Dopo 20 giorni di attesa, non possiamo più aspettare oltre”. Diversi i reati contestati, tra cui la cognizione illecita di comunicazioni e conversazioni telefoniche.

FLASH MOB ULTIMA GENERAZIONE, VERDURA MARCIA SUL PARLAMENTO

Flash mob di ‘Ultima generazione’ a Montecitorio. Un gruppo di giovani ha lanciato frutta e verdura marcia sulle scale della Camera in piazza del Parlamento. Al centro della protesta la crisi climatica ed economica, con la campagna ‘Il giusto prezzo’. Ultima generazione chiede di proteggere i raccolti dagli eventi climatici avversi e di “intervenire immediatamente per garantire un giusto prezzo al cibo. A riportare ordine l’intervento della Polizia. A condannare l’iniziativa, il presidente della Camera Lorenzo Fontana: “Il confronto e l’espressione delle proprie idee- dice Fontana- non possono mai tradursi in gesti che minano il decoro e il rispetto delle istituzioni”.

