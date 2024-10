Tg Politico Parlamentare, l’edizione di mercoledì 2 ottobre 2024

MEDIO ORIENTE. MELONI CONVOCA I LEADER DEL G7

L’attacco dell’Iran a Israele mette in allarme anche il governo italiano. “Esiste il rischio di un conflitto regionale- avverte il ministro degli Esteri Antonio Tajani- serve responsabilità”. Il titolare della Difesa, Guido Crosetto auspica “una rapida e incisiva azione dell’Onu”. Durante un’audizione in Parlamento, Tajani assicura che “il governo italiano si sta adoperando a 360 gradi per la pace e per il dialogo”, con l’obiettivo di “scongiurare una guerra che coinvolga l’intero Medio Oriente”. Per il momento le truppe italiane impegnate con la missione Unifil in Libano non saranno ritirate. Intanto, Giorgia Meloni ha convocato una riunione con tutti i leader del G7. “Dobbiamo lavorare a una soluzione diplomatica”, dice la premier.

TRENI CANCELLATI E RITARDI PER UN GUASTO A ROMA

Giornata da incubo per i trasporti in Italia. Treni cancellati e ritardi per un guasto a Roma. Stazione Termini bloccata per due ore, con i disagi che “a cascata” si allungano su tutta la penisola. Trenitalia rivela “un guasto alla linea di alimentazione elettrica del nodo ferroviario di Roma” che ha lasciato a terra migliaia di pendolari. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini dà la colpa a “un’impresa privata che stanotte ha piantato un chiodo su un cavo. Chi ha sulla coscienza i disagi di migliaia di persone- promette il vicepremier- ne dovrà rispondere”.

MIGRANTI. DA CDM VIA LIBERA A DECRETO FLUSSI

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge che cambia le regole per i flussi di migranti regolari. In particolare, sottolinea il sottosegretario Alfredo Mantovano, sono previsti più di un click day per la compilazione della domanda di ingresso. L’obiettivo è “evitare il caos informatico”. Un’altra novità riguarda i cellulari delle persone che arrivano in Italia. I telefoni, spiega il ministro degli Esteri Antonio Tajani, potranno essere “ispezionati, esclusivamente per l’identificazione e l’individuazione della provenienza geografica” del migrante.

PROPOSTA DI LEGGE PD: “SANCIRE DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE”

In tempi di smart working servono “norme chiare” che regolino “il diritto alla disconnessione”. Il Pd presenta alla Camera una proposta di legge dal titolo ‘Lavoro poi stacco’ e ne chiede una veloce calendarizzazione. Anna Ascani, vicepresidente della Camera, sottolinea che “un lavoro di qualità rispetta la vita privata delle persone”. Il primo firmatario Arturo Scotto osserva che “tutti hanno diritto a non essere costantemente chiamati fuori dall’orario di lavoro, senza che questo non venga individuato come straordinario”. Nel testo si legge che “il lavoratore ha diritto di non ricevere comunicazioni dal datore di lavoro per un arco di tempo minimo di dodici ore dalla cessazione del turno”. Inoltre, si prevede l’obbligo per le piccole aziende di offrire gratuitamente gli smartphone ai propri dipendenti.

FONTANA PREMIA DUE ‘BABY’ NONNI UNDER 40: “ESEMPIO PER TUTTI”

In occasione della festa dei nonni il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha premiato questa mattina un nonno e una nonna ‘baby’, tra i nonni più giovani d’Italia. Sono Alfonso e Linda, 37 e 39 anni. Originari di Ca’ degli Oppi, in provincia di Verona, i due sono insieme da vent’anni. Lo scorso 6 settembre la loro primogenita Asia, di 19 anni, ha dato alla luce il piccolo Gabriel. “Alcuni dicono che i figli possono anche rovinare la vita. In realtà sono una delle cose più belle che ci sono”, ha detto Fontana. “Sono un bell’esempio, perché senza figli non c’è futuro. È importante aiutare le famiglie”, ha concluso il presidente della Camera.

