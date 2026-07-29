Tg Politico Parlamentare, l’edizione di mercoledì 29 luglio 2026

LAVORO. INPS: CALANO DELL’11,1% LE ORE DELLA CASSA INTEGRAZIONE

Prosegue nel secondo trimestre del 2026 la riduzione del ricorso agli ammortizzatori sociali. Secondo i dati dell’osservatorio Cig-Naspi dell’Inps, le ore di cassa integrazione autorizzate sono state 119,3 milioni, l’11,1% in meno rispetto ai 134,1 milioni dello stesso periodo del 2025 e il 7,8% in meno rispetto al primo trimestre dell’anno. In diminuzione anche il ricorso ai fondi di solidarietà, con 3,4 milioni di ore autorizzate nel trimestre: il 28,2% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025 e il 17,1% in meno rispetto ai primi tre mesi del 2026. I beneficiari della Naspi registrati a febbraio scendono a 1.185.188: il 2,7% in meno rispetto a febbraio 2025.

M5S. GRILLO ATTACCA IL MOVIMENTO: HA PERSO SUA IDENTITÀ

“Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità, soprattutto ha perso la sua diversità”. E’ un attacco senza precedenti alla sua vecchia creatura quella lanciata dal comico Beppe Grillo al M5s, partito da lui stesso fondato nel 2009. “I rivoluzionari- ha scritto- hanno scoperto i palazzi e le vecchie proposte sono diventate slogan da pronunciare nei convegni e dimenticate dopo il buffet”. A stretto giro è arrivata la replica, stupita, dell’attuale leader del M5S Giuseppe Conte: “Con tutte le nostre battaglie che stiamo facendo? Spesso contro tutti? Insomma, lui aveva detto che Draghi era un grillino. Fate un po’ voi”.

CASO ROGGERO. LA RUSSA: SONO AVVOCATO, NON ERA LEGITTIMA DIFESA

Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato, ha escluso che Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato per aver ucciso due rapinatori nel 2021, abbia agito per legittima difesa. “La sentenza- ha detto- è criticabilissima nell’entità della pena ma non è criticabile quando dice che quella non è legittima difesa. C’è poco da fare, faccio l’avvocato, non posso fare la figura di quello che dice una cosa a cui non crede”. Il presidente del Senato è intervenuto durante la tradizionale cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare e ha anche lanciato altri argomenti. “Meloni- ha detto, ad esempio- non ci pensa nemmeno ma una grande donna presidente della Repubblica come lei sarebbe gradita a tutti”.

CALCIO. MALAGÒ: DATECI PERCENTUALE SCOMMESSE E FONDO ANTIPIRATERIA

Il presidente della Figc, Giovanni Malagò, chiede più risorse per il sistema calcio. Lo ha fatto oggi nel corso di un’audizione alla commissione Cultura al Senato riunita sul ddl di riforma del calcio. Fare versare ai concessionari delle reti di scommesse una percentuale di quelle che si fanno sul calcio e girarla poi allo stesso sistema calcio per Malagò “sistemerebbe tutto e darebbe tranquillità. Penso a una percentuale del 2%”. Altre risorse potrebbero poi arrivare dal fondo antipirateria. “Nel testo- ha detto- viene proposta solo una quota del 10%, per i settori giovanili. Secondo me invece questi fondi dovrebbero invece andare quasi per intero al sistema calcio”.

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