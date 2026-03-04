Tg Politico Parlamentare, l’edizione di mercoledì 4 marzo 2026

GUERRA IN IRAN. IL PD CHIEDE A MELONI DI RIFERIRE IN PARLAMENTO

Quinto giorno di guerra in Iran. Mentre il conflitto si allarga al Libano, Donald Trump se la prende con Spagna e Gran Bretagna che non hanno concesso le basi aeree agli Stati Uniti. Il governo italiano continua a monitorare costantemente la situazione. Ancora oggi a palazzo Chigi una riunione sulla sicurezza presieduta da Giorgia Meloni. Le opposizioni, però, chiedono alla premier di riferire in Parlamento. “Il mondo che conoscevamo sta saltando- dice la segretaria del Pd Elly Schlein- Meloni venga a dare una valutazione politica di quello che sta accadendo”. La risposta ci sarà, ma da parte dei ministri Tajani e Crosetto che domani riferiranno alle Camere.

DDL ANTISEMITISMO. OK DA AULA SENATO, PD SI ASTIENE

Via libera dall’Aula del Senato al ddl Antisemitismo con 105 voti a favore, 24 contrari e 21 astenuti. Il testo, a firma del leghista Massimiliano Romeo, passerà ora alla Camera. Pd, M5s e Avs chiedevano di sostituire la definizione dell’Ihra con quella di Gerusalemme. Con la bocciatura degli emendamenti sul tema i senatori 5 stelle e Avs hanno votato contro. Astenuti i dem, con alcune eccezioni, a favore, infatti, hanno votato sì al testo i senatori democratici Valter Verini, Sandra Zampa, Pierferdinando Casini, Graziano Delrio, Alfredo Bazoli e Filippo Sensi. Sì anche da Italia viva e Azione. “Crediamo che questo provvedimento rompa un silenzio e una timidezza della cultura democratica di questo paese che non ha discusso abbastanza su questo problema”, ha detto Delrio.

INDUSTRIA. PERSI OLTRE 100 MILA POSTI DAL 2008, CROLLO AUTO

Nell’industria metalmeccanica si sono persi 103.775 posti di lavoro tra il 2008 e il 2024. L’automotive è il settore che paga di più la crisi con una produzione che dal 2000 al 2025 è crollata dell’83,3%. E’ quanto risulta da un’indagine del centro studi della Fiom. La perdita occupazionale “sarebbe stata maggiore se non ci fosse stato un ampio ricorso agli ammortizzatori sociali”. In un anno infatti le ore di cassa integrazione autorizzate sono aumentate di quasi 50 milioni. Il segretario Michele De Palma sottolinea che con questo ricorso alla cig sono a rischio “149 mila lavoratori metalmeccanici”.

SICUREZZA. BOOM DI CYBER ATTACCHI AL PUBBLICO

Nell’ultimo anno i cyber attacchi ai danni di bersagli pubblici sono aumentati dal 50 al 68%. A rivelarlo è la relazione annuale sulla politica dell’informazione per la sicurezza, presentata oggi alla Camera. “Dobbiamo elevare la capacità nazionale di rispondere in modo coordinato”, commenta il sottosegretario Alfredo Mantovano. Un attacco cyber su vasta scala, spiega il sottosegretario, “rende indisponibile una considerevole quantità di servizi vitali per la popolazione”. Per Mantovano si tratta di rischi “non affrontabili da nessuna amministrazione in solitaria”. Ma, assicura, “stiamo lavorando a soluzioni concrete per superare i modelli attuali che appaiono anacronistici e inadatti per affrontare le inedite minacce ibride”.

