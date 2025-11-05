Tg Politico Parlamentare, l’edizione di mercoledì 5 novembre 2025

ZOHRAN MAMDANI SINDACO DI NEW YORK, LA SINISTRA ITALIANA ESULTA

Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York. Entrerà in carica il primo gennaio. 34 anni, democratico socialista, di origini ugandesi e indiane. E’ il primo musulmano e sudasiatico al vertice della Grande Mela. Nel suo discorso dopo la vittoria ha criticato apertamente Donald Trump. L’eco in Italia è immediata e polarizzante. La sinistra esulta. Elly Schlein parla di “risveglio della sinistra con parole chiare”. La destra, invece, tuona allarmata. Per Matteo Salvini il “primo sindaco islamico di New York” è il simbolo della “resa dell’Occidente”. Mentre Forza Italia definisce Mamdani “un ‘Cetto La Qualunque’ in salsa americana e musulmana”.

ALMASRI ARRESTATO A TRIPOLI, È ACCUSATO DI TORTURA SUI DETENUTI

Osama Njeem Almasri è stato arrestato su ordine della Procura generale di Tripoli con l’accusa di torture e violenze ai danni dei detenuti nel carcere di Mitiga. L’arresto rientra nella collaborazione del nuovo governo libico con la Corte penale internazionale. Lo scorso gennaio il generale era stato arrestato a Torino, poi rilasciato e rimandato in Libia a bordo di un aereo di Stato. Per la vicenda i ministri Nordio, Piantedosi e il sottosegretario Mantovano sono stati indagati. La Camera ha negato l’autorizzazione a procedere. Per il Pd l’arresto in Libia “è una figura vergognosa per l’Italia”. Il leader M5s, Giuseppe Conte, parla di “umiliazione per il governo Meloni”.

MANOVRA. SCHLEIN INCONTRA PARTI SOCIALI, OGGI CISL E UIL

In vista degli emendamenti alla manovra economica, la segretaria Pd Elly Schlein incontra parti sociali, enti locali e associazioni. Stamane al Nazareno il confronto con la leader Cisl Daniela Fumarola. Nel pomeriggio il segretario Uil Pierpaolo Bombardieri. L’11 Novembre sarà la volta del numero uno Cgil Maurizio Landini. Per Fumarola la legge di bilancio presenta “elementi positivi e altri da migliorare”. Per il capitolo pensioni ad esempio serve il ripristino di Opzione donna e un aumento degli assegni minimi. La Cisl chiede di finanziare il fondo per la partecipazione dei lavoratori alla vita delle aziende.

CONFEURO: I GIOVANI MANGIANO SANO, 4 SU 10 DICE NO AL NOVEL FOOD

Il 90% dei ragazzi è attento al cibo, 4 su 10 dicono no al novel food, per 1 su 6 l’agricoltura può essere il lavoro del futuro. È quanto emerge dall’indagine condotta dall’Istituto Piepoli per Confeuro, la Confederazione degli Agricoltori europei, presieduta da Andrea Tiso. I giovani sono attenti alla provenienza del cibo che acquistano e l’89% degli under 35 afferma che sarebbe disposto a spendere di più per cibo di qualità. Riscuote poco interesse il cibo artificiale e novel food: 4 intervistati su 10 non consumerebbero mai cibo prodotto con la farina di insetti, anche se il 34% lo ritiene utile per salvare il mondo.

