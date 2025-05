Tg Politico Parlamentare, l’edizione di mercoledì 7 maggio 2025

GOVERNO. MELONI AL QUESTION TIME: “LA LIBERTA’ HA UN PREZZO”

“Lo dico da patriota: la libertà non ha prezzo, nel 2025 spenderemo in difesa il 2% del Pil”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento al Senato, dove ha risposto alle opposizioni durante il premier time. Al centro del dibattito in aula la politica estera, ma anche le riforme, l’economia e sanità. Per Meloni “Italia e Europa devono rafforzare le proprie capacità difensive per rispondere alle responsabilità in ambito Nato”. L’Italia ha ora “credibilità- rivendica- per una politica seria sui conti pubblici” e va avanti con le riforme, in particolare “premieriato e giustizia”. Infine un appello alle Regioni per usare risorse per ridurre le liste di attesa.

INDIA-PAKISTAN. SALE TENSIONE, MELONI PRONTA A RIFERIRE IN AULA

Sale la tensione tra India e Pakistan. Dopo l’attentato nella regione contesa del Kashmir, Nuova Delhi ha sferrato un attacco missilistico contro 9 strutture nel territorio controllato dal Pakistan, causando almeno 31 vittime civili. A stretto giro è arrivata la risposta del governo di Islamabad. Appelli al dialogo da gran parte del mondo. La premier Giorgia Meloni fa sapere che il governo italiano “sta seguendo le nuove tensioni” tra i due paesi ed è pronta “a riferire in Aula”. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è al lavoro per la pace: “Domani- dice il titolare della Farnesina- conto di parlare con i due ministri degli Esteri”.

Al VIA IL CONCLAVE PER ELEZIONE NUOVO PAPA

Al via il Conclave chiamato a eleggere il nuovo Papa. Con la ‘Missa pro eligendo romano pontefice’ nella basilica di San Pietro, si sono aperte le giornate in cui i 133 cardinali elettori dovranno decidere il successore di Francesco. Nel tardo pomeriggio di oggi è attesa la prima fumata. Il quorum per eleggere il 267esimo Papa è di 89 voti. Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani spera in un “Papa rassicurante che porti la Chiesa ad essere unita e svolga un ruolo per la pace”.

CINEMA. UN DAVID SPECIALE A SERGIO MATTARELLA

Un David speciale al presidente della Repubblica Sergio Mattarella “perché in questi anni è stato un punto solido di riferimento e affettuosa complicità” con il mondo del cinema. Lo ha annunciato Piera Detassis, presidente del David, durante la cerimonia di presentazione dei candidati ai premi per il 2025, al Quirinale. “Ringrazio l’Accademia per avermi conferito il Premio speciale del settantesimo anniversario”, ha detto Mattarella, ricordando come il cinema “costituisca un asset prezioso e consistente, non soltanto per l’economia e l’occupazione, ma anche per promuovere l’identità italiana nel nostro Paese e nel mondo”.

