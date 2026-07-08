Tg Politico Parlamentare, l’edizione di mercoledì 8 luglio 2026

TRUMP: IRAN BUGIARDO E MALATO, ITALIA HA FATTO MALE CON SUE BASI

“L’Iran? E’ bugiardo e malato, la tregua è finita”. Sono le parole del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump dopo la ripresa dei raid su Teheran. Il tycoon, durante l’incontro con i leader della Nato ad Ankara, ha criticato duramente alcuni paesi europei tra cui l’Italia che secondo Trump, “ha fatto molto male con le sue basi”. A proposito delle recenti tensioni con l’alleato americano, la premier Giorgia Meloni ha glissato sui recenti post di quest’ultimo contro di lei preferendo non commentare. A chi le chiedeva chiarimenti sulla natura dei loro rapporti, la presidente del Consiglio li ha definiti “cordiali”.

NATO. MELONI: INVESTIRE IN DIFESA PER NON DIPENDERE DA NESSUNO

“Investimenti in difesa? Rispetteremo gli impegni non per fare un favore a qualcuno ma per non dipendere da nessuno”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del vertice della Nato ad Ankara. Meloni, dopo aver raggiunto quota 2,8% del pil, si è detta determinata ad andare avanti “ma nei modi e nei tempi che stabiliremo noi”. Investire nel settore, secondo la presidente del Consiglio significa “maggiore sovranità e libertà”. La premier inoltre definisce “ridicole” le accuse di voler chiudere ospedali per comprare carri armati. Infine, il monito: “Se investiamo nella difesa- dice- quei soldi restino in Italia e nelle nostre fabbriche”.

MIGRANTI. CONDANNATI SCONTINO PENA IN LORO PAESE, FDI PRESENTA PDL

Si chiama ‘Emigrato condannato subito rimpatriato’ la proposta di legge di Fdi presentata questa mattina per “aumentare i rimpatri e revocare la cittadinanza. “Questa proposta fa sì che finalmente gli immigrati condannati in Italia possano scontare la pena nel loro Paese”, dice il capogruppo alla Camera, Galeazzo Bignami. Il provvedimento oltre al rimpatrio di chi è stato condannato a una pena superiore a un anno, prevede inoltre di estendere le ipotesi di revoca della cittadinanza. Per l’opposizione le strette sui migranti portate avanti dai partiti di maggioranza sono un tentativo di non farsi scavalcare a destra da Vannacci. “Lega e Fdi- dice Peppe De Cristofaro di Avs- rincorrono Futuro Nazionale su chi è più razzista”.

L. ELETTORALE. LA RUSSA: PREFERENZE? CREDO FDI PRESENTERÀ EMENDAMENTO

Le preferenze? Io sono l’unico che ha presentato emendamenti in materia quando è stata varata l’attuale legge”. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa interviene sulla legge elettorale ora in discussione alla Camera. La seconda carica dello Stato si dice ottimista sulla possibilità che venga raggiunta una mediazione sulle preferenze e chiama in causa il suo partito: “Fratelli d’Italia- ricorda La Russa- fa parte di una coalizione e deve tenere conto di quello che dicono gli alleati”, tuttavia dice, “credo che dopo averne discusso con gli altri partiti, Fdi presenterà un suo emendamento”.

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