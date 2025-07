Tg Politico Parlamentare, l’edizione di mercoledì 9 luglio 2025

ALMASRI. BUFERA SU NORDIO, OPPOSIZIONI: HA MENTITO, VENGA IN AULA

Opposizioni all’attacco del guardasigilli, Carlo Nordio. Il ministro è accusato di aver mentito sul caso Almasri. Secondo le indagini del Tribunale dei ministri, era a conoscenza del fermo del generale libico avvenuto in Italia il 19 giugno. Il tutto, contrariamente a quanto dichiarato da lui stesso in Parlamento. Nordio ha infatti dichiarato di aver appreso dell’arresto solo il giorno successivo, tramite un “complesso carteggio”. Per i parlamentari di minoranza dunque, “è inaccettabile che un ministro travisi i fatti e inganni il Parlamento. Si deve dimettere, ma prima venga a riferire in Aula”.

CITTADINANZA, PIER SILVIO BERLUSCONI: “NON È IL MOMENTO”

“Mi spiace per Tajani, ma sono più contro che a favore dello Ius Scholae, perché non è il momento”. Pier Silvio Berlusconi apre un caso dentro Forza Italia con le sue dichiarazioni contrarie sulla proposta fortemente voluta dal ministro degli Esteri che mira a concedere la cittadinanza italiana ai minori stranieri che abbiano completato un percorso scolastico nel nostro Paese. Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, il figlio di Berlusconi spiega di condividere in linea di massima il principio ma di avere dubbi sulla priorità. “Non mi sembra una necessità per gli italiani”, taglia corto. Il vice premier e leader di Fi replica: “Siamo in perfetta sintonia, anche io ho sempre detto che non è una priorità”.

DL INFRASTRUTTURE, IL GOVERNO PONE LA FIDUCIA

Il governo pone la fiducia alla Camera sul decreto legge infrastrutture. Ad annunciarla il ministro ai Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Il testo, con modifiche rispetto alla versione uscita da Palazzo Chigi, deve passare in Senato per la seconda lettura. Va convertito entro il 20 luglio. Tra le norme approvate in Commissione, la trasformazione della società Stretto di Messina in stazione appaltante qualificata, il rinvio al 2026 per le auto diesel euro 5 e solo per i centri oltre i 100mila abitanti, il censimento degli autovelox. Il voto sulla fiducia domani a partire dalle ore 14.

FINE VITA. SLITTA APPRODO DDL IN AULA SENATO

Slitta l’arrivo in aula del Senato del disegno di legge sul fine vita, inizialmente previsto per il 17 luglio. Per quella data è stata invece fissata la scadenza per la presentazione degli emendamenti in commissione. A rallentare l’iter, la richiesta del Pd di avviare un mini-ciclo di audizioni per testarne la validità costituzionale sui punti più contestati del testo. Su tutti, l’esclusione del servizio sanitario nazionale dalle prestazioni. Difficile quindi che il provvedimento possa vedere la luce prima della pausa estiva, nonostante sia l’obiettivo delle opposizioni: “Miriamo a una approvazione entro l’estate- dice il capogruppo dem, Francesco Boccia- e ci auguriamo che sia all’unanimità”.

