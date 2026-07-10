Tg Politico Parlamentare, l’edizione di venerdì 10 luglio 2026

SEVESO 50 ANNI DOPO, MATTARELLA: “EVENTO TRA I PIÙ DRAMMATICI””Il disastro di Seveso fu tra gli eventi più drammatici del nostro Paese”. A cinquant’anni dalla catastrofe ambientale Icmesa, nella Brianza, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda “lo sgomento della Regione e dell’Italia” rendendo omaggio alle vittime. “Nessuno potrà cancellare dalla memoria collettiva l’allarme e le paure che allora si diffusero”, dice il Capo dello Stato, sottolineando “l’intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali”. L’emergenza di Seveso impresse “una svolta nella cultura della sicurezza e della prevenzione”, ricorda il capo dello Stato.

ANDALUSIA IN FIAMME, MELONI: “L’ITALIA È ACCANTO ALLA SPAGNA”Almeno dodici morti, un migliaio di evacuati e decine di dispersi. È il bilancio dell’incendio che ieri ha colpito l’area boschiva nei pressi del comune di Los Gallardos, Almería, nel sud della Spagna. Secondo le autorità, la maggior parte delle vittime sono stranieri, soprattutto turisti inglesi e belgi, alcuni rimasti intrappolati nelle loro auto mentre fuggivano. Il bilancio dei morti è ancora provvisorio. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. La caduta di un cavo elettrico nei pressi di una strada statale sarebbe all’origine dell’incendio. Profondo cordoglio è stato espresso dalla premier Giorgia Meloni: “L’Italia è accanto alla Spagna e al popolo andaluso”, ha scritto su X.

L.ELETTORALE. ARRIVA NORMA FUORISEDE, FDI: “IMPEGNO MANTENUTO”I fuorisede potranno votare alle elezioni politiche, europee e per i referendum anche in un Comune diverso da quello di residenza. Lo prevede un emendamento del centrodestra alla Camera alla riforma della legge elettorale. La norma è a prima firma del deputato Fdi e presidente di Gioventù Nazionale Fabio Roscani e sottoscritta da tutta la maggioranza. “Altro impegno mantenuto dal centrodestra e dal governo Meloni”, dice Roscani. “L’emendamento è un segnale importante che accogliamo con favore”, esulta la rete Voto FuoriSede capitanata da The Good Lobby, associazione che ha portato avanti le istanze degli studenti universitari.

VITTORIO OCCORSIO, LE ISTITUZIONI RICORDANO IL MAGISTRATOLa politica ricorda il giudice Vittorio Occorsio, vittima del terrorismo di estrema destra durante gli anni di piombo. “Il suo esempio illumina chi opera per la salvaguardia dei valori della Costituzione”, ha scritto in un messaggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a cinquant’anni dall’assassinio. “Servì lo Stato con fermezza, affrontando il terrorismo e l’eversione con profondo senso delle istituzioni”, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana. “Uno straordinario coraggio in una delle stagioni più buie della Repubblica”, dice il presidente del Senato Ignazio La Russa. “Non si considerava un eroe, svolgeva il proprio lavoro con rigore, imparzialità e oggettività”, ha dichiarato la premier Meloni.

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