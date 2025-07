Tg Politico Parlamentare, l’edizione di venerdì 11 luglio 2025

MATTARELLA: “SREBRENICA, EMBLEMA DEGLI ORRORI DEI NAZIONALISMI”

Il genocidio di Srebrenica in Bosnia è una “tragedia emblematica degli orrori in cui poteva sprofondare l’Europa, sulla scorta di azioni che riprendevano l’orrendo vessillo della ‘pulizia etnica’ sotto il pretesto di affermazioni nazionalistiche”. Lo ricorda il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel 30esimo anniversario del massacro di più di 8.300 musulmani bosniaci da parte delle milizie serbo bosniache guidate dal generale Ratko Mladic. Si tratta, per il Capo dello Stato, di “una triste lezione che alimenta il dovere di condannare qualsiasi tentativo di riduzionismo o negazionismo e lottare contro la diffusione di sentimenti d’odio”. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ricorda un crimine che “ha mostrato il volto disumano della violenza etnica”.

L’INVIATA ONU ALBANESE SANZIONATA, OPPOSIZIONI CRITICANO GOVERNO

Opposizioni all’attacco sul caso di Francesca Albanese. Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro la relatrice speciale delle Nazioni Unite per la Palestina. Washington non gradisce alcune posizioni che giudica anti israeliane. Alleanza Verdi Sinistra, Pd e Movimento Cinquestelle sono unanimi nel condannare la sanzioni americane. “Sono una vergogna”, dicono dal partito di Elly Schlein. E Mentre Angelo Bonelli, deputato di Avs, chiede un intervento dell’Unione europea, i Cinquestelle attaccano il governo Meloni, definito “pavido e ipocrita” per non aver difeso Albanese.

DAZI E GUERRE, PIL ITALIANO NEL 2025 CRESCERÀ DELLO 0,6%

Nel 2025 il Pil italiano crescerà dello 0,6%, mentre nei due anni successivi salirà dello 0,8%. Sono le previsioni contenute nel Bollettino economico della Banca d’Italia, pubblicato oggi. Pesa il contesto internazionale, gravato da tensioni commerciali e guerre. Circa il 30% delle aziende manifatturiere, afferma sempre Bankitalia, ha riferito un calo della domanda attribuibile – per via diretta o indiretta – all’introduzione di dazi da parte degli Stati Uniti. Il calo scende al 10% nel caso di chi opera nel settore dei servizi. L’inflazione sarà in media pari all’1,5% per quest’anno e per il prossimo, mentre risalirà al 2% nel 2027.

SANITÀ. FI PRESENTA PIANO STRATEGICO, LE IRONIE DEL PD

“Non possiamo pensare che sia l’opposizione a occuparsi di sanità. Dobbiamo farlo noi come forza di governo”. Antonio Tajani presenta così il piano strategico per il ‘Servizio sanitario nazionale pubblico’ a cura di Forza Italia. Focus del progetto, il rafforzamento del ruolo del personale sanitario e della la medicina sul territorio, per alleggerire i pronto soccorso. Quindi un piano di prevenzione contro le patologie degli adolescenti, tra cui obesità, dipendenze, e disagi mentali. “È è la più importante iniziativa di Forza Italia della stagione estiva”, ha annunciato Tajani che però scatena le ironie dell’opposizione, che da tempo accusa il governo di tagli al settore. La dem Chiara Braga lo paragona al Marchese del Grillo: “Si è svegliato- è il suo commento sarcastico. Dice che vuole occuparsi di sanità dopo tre anni di inutili decreti del governo”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it