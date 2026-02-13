Tg Politico Parlamentare, l’edizione di venerdì 13 febbraio 2026

SANREMO. CANTANTI E CONDUTTORI AL QUIRINALE DA MATTARELLA

Viva la musica pop, che fa cultura e muove l’economia. Sergio Mattarella riceve al Quirinale i cantanti in gara a Sanremo e riconosce l’importanza della musica leggera e del festival della canzone. Quella di Sanremo, dice il capo dello Stato, è una “storia importante, che grazie alla Rai è arrivata nelle case di tutti gli italiani”. La 76esima edizione del festival si svolgerà dal 24 al 28 febbraio; sarà condotta da Carlo Conti e Laura Pausini. “Grazie per averci ricevuto e aver riconosciuto l’importanza della musica popolare- ha detto Pausini- noi facciamo musica, non facciamo guerra”.

LA PANCHINA D’ORO 2025 AL CT DELLA PALESTINA

Il commissario tecnico della nazionale di calcio della Palestina, Ehab Abu Jazar, è stato premiato dall’Associazione italiana allenatori con una speciale Panchina d’oro 2025. A consegnare il riconoscimento il presidente dell’Aiac, Renzo Ulivieri, in occasione di un’iniziativa alla Camera dei deputati. “E’ un onore che ci restituisce speranza”, dice Abu Jazar, che ha dedicato il premio “ai martiri dello sport, ai giocatori e agli atleti di Gaza a cui Israele ha strappato via i sogni”. Presente anche l’ambasciatrice palestinese in Italia, Mona Abuamara che ha lanciato un appello ai media: “Non credete alla propaganda di Israele. A Gaza il genocidio non si è mai fermato”.

SONDAGGI. FUTURO NAZIONALE PIACE AGLI ELETTORI DI FDI

Il ‘fattore Vannacci’ scuote il centrodestra. Secondo gli ultimi sondaggi, il suo partito Futuro Nazionale si attesta al 2,9%, sottraendo ossigeno prezioso agli alleati. A pagare il prezzo più alto è Fratelli d’Italia: ben il 39% dei potenziali elettori del generale arriverebbe proprio dal partito di Giorgia Meloni. Secondo i sondaggisti la fuoriuscita di Vannacci pesa sulla Lega che nell’ultima settimana ha perso lo 0,7% dei consensi. Seppure leggermente in calo, Fratelli d’Italia si conferma primo partito col 29,7; seguito dal Pd al 22,1. Forza Italia è invece in ascesa: guadagna mezzo punto percentuale rispetto a sette giorni fa, si attesta al 9,1% dei voti e stacca di due punti il partito di Matteo Salvini.

SAVE THE CHILDREN: “RADDOPPIA VIOLENZA SESSUALE TRA ADOLESCENTI”

“Stavo solo scherzando”: dietro questa frase si maschera spesso la normalizzazione della violenza tra gli adolescenti. L’ultimo rapporto di Save the Children scatta una fotografia inquietante: un ragazzo su quattro accetta o subisce forme di controllo digitale, come lo spionaggio dei social, spesso scambiato per amore. Le violenze sessuali sono quasi raddoppiate, passando dal 17 al 30%, mentre il 36% dei giovani è vittima di insulti sessisti. Per invertire la rotta, l’80% dei ragazzi chiede una soluzione precisa: rendere obbligatoria l’educazione affettiva e sessuale nelle scuole.

