Tg politico-parlamentare, l’edizione di venerdì 13 settembre 2024

MATTARELLA: POCHE RISORSE PUBBLICHE PER LINGUA ITALIANA

“L’italiano, luce nel mondo”. A Roma l’84° Congresso Internazionale della Società Dante Alighieri, inaugurato ufficialmente al Quirinale. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sottolinea “da un lato la grande importanza dei compiti che sono affidati” alla ‘Dante’ “dall’altro l’apprezzamento profondo per l’opera che svolge” per la lingua italiana. Il capo dello Stato osserva che l’associazione “ha grandi capacità e professionalità” ma soprattutto “una grande passione che consente di conseguire risultati non inferiori a quelli di grandi Paesi europei con un supporto pubblico”. E’ la “la passione – ribadisce – che consente di supplire a questo minore sostegno pubblico” che in Italia manca per “motivi di bilancio”. Presente il ministro della cultura, Alessandro Giuli.

LIGURIA. TOTI PATTEGGIA: 1.500 ORE DI LAVORI PUBBLICA UTILITÀ

Si avvia a conclusione la vicenda giudiziaria che negli scorsi mesi ha terremotato la Regione Liguria. L’ormai ex governatore Giovanni Toti ha chiesto di patteggiare una pena di due anni e un mese convertiti in 1.500 ore di lavori di pubblica utilità. A Toti, che è accusato di corruzione e finanziamento illecito, sono stati confiscati anche 84.100 euro. “Come tutte le transazioni- queste le parole di Toti a caldo- suscitano sentimenti opposti: da un lato l’amarezza di non perseguire fino in fondo le nostre ragioni di innocenza, dall’altro il sollievo di vederne riconoscere una buona parte”. L’ultima parola ora spetta al gip ma l’esito – visto l’accordo tra la difesa e la pubblica accusa – appare scontato.

G7 LAVORO. CALDERONE: CLIMA COLLABORATIVO, PERSONA AL CENTRO

Il G7 Lavoro si chiude a Cagliari in un “clima collaborativo” che ha permesso di elaborare un “piano concreto”. Esprime “soddisfazione” la ministra del Lavoro, Marina Calderone, al termine della due giorni che si conclude con una dichiarazione comune “che valorizza temi di assoluta centralità per lo sviluppo delle nostre economie”. Il testo mette “la persona al centro delle politiche, il nostro obiettivo è pienamente centrato”, sottolinea. In particolare sulle ricadute della intelligenza artificiale sul lavoro il documento afferma che “i benefici possono essere massimizzati e distribuiti equamente solo quando i diritti umani e l’inclusione sociale sono al centro”. Servono quindi “investimenti pubblici e privati in infrastrutture, riqualificazione e aggiornamento delle competenze”.

PROCESSO OPEN ARMS, SALVINI RISCHIA FINO A 15 ANNI

Entra nel vivo il processo a Matteo Salvini per la vicenda Open Arms. Domani mattina, a Palermo, sarà il momento della requisitoria dei pm. I fatti risalgono all’estate del 2019 quando Salvini, all’epoca ministro dell’Interno, vietò lo sbarco di 147 migranti a bordo della nave della ong spagnola. Per i magistrati che chiederanno la condanna si trattò di “un sequestro di persona” e il segretario leghista avrebbe agito “in violazione di convenzioni internazionali e di norme interne in materia di soccorso in mare e di tutela dei diritti umani, abusando dei suoi poteri”. Secondo il codice penale Salvini rischia fino a 15 anni di carcere. “Ho difeso l’Italia e i suoi confini”, ribadisce il vicepremier. Intanto per domani è prevista una mobilitazione della Lega davanti all’aula bunker dove si terrà l’udienza.

L’articolo Tg politico-parlamentare, l’edizione di venerdì 13 settembre 2024 proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it