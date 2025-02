Tg Politico Parlamentare, l’edizione di venerdì 14 febbraio

I DAZI DI TRUMP ALLARMANO L’EUROPA E L’ITALIA

Le polemiche sui dazi di Donald Trump travolgono anche l’Italia. Le opposizioni accusano il governo di restare in silenzio davanti alle minacce del presidente americano. Il leader M5S Giuseppe Conte si dice “preoccupato dall’afonia della politica in Italia e in Europa”. Mentre la segretaria del Pd Elly Schlein mette in guardia dalla “saldatura tra il messaggio ideologico identitario e un tecnocapitalismo particolarmente aggressivo”. Intanto, la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen promette che Bruxelles non starà a guardare. “Adotteremo contromisure proporzionali e chiari”, dice.

CORTE DEI CONTI: “NON LIMITARE RESPONSABILITÀ ERARIALE”

Un appello al Parlamento a non limitare la responsabilità erariale oggetto dei procedimenti della magistratura contabile. Lo lancia la Corte dei Conti, durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alla Camera si discute la proposta di legge del centrodestra, targata FdI, che si prefigge una riforma complessiva delle funzioni di controllo, riducendo in sostanza i poteri della giustizia amministrativa. Guido Carlino, numero uno dei magistrati contabili, invita il Parlamento a “valutare attentamente le conseguenze”.

PAPA FRANCESCO RICOVERATO AL GEMELLI PER BRONCHITE

Ricovero al Policlinico Gemelli per Papa Francesco, dove sarà sottoposto a necessari accertamenti diagnostici e alle cure in ambiente ospedaliero per la bronchite in corso. Si tratta di un ricovero che non avviene in emergenza, ma dopo le udienze previste in mattinata. Bergoglio, 88 anni, aveva riferito di avere un forte raffreddore mercoledì scorso, ed è rimasto a casa nei giorni successivi a causa di una bronchite, come ha riferito la sala stampa della Santa Sede.

FDI: “CORSI DI PRIMO SOCCORSO PER LE FORZE DELL’ORDINE”

Dal massaggio cardiaco all’utilizzo di un defibrillatore, arrivano i corsi di pronto soccorso per le forze dell’ordine. Una proposta di legge di Fratelli d’Italia, presentata oggi alla Camera, prevedere una formazione iniziale e periodica per Polizia, Carabinieri, Finanza e Vigili urbani. Il primo firmatario Enzo Amich, sottolinea quanto sia “importante la tempistica” per l’efficacia del pronto soccorso. Questa proposta di legge per il presidente della commissione Affari sociali Luciano Ciocchetti, va “incardinata al più presto perché abbiamo bisogno che queste persone molto presenti sul territorio siano formate a intervenire”.

