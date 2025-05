Tg Politico Parlamentare, l’edizione di venerdì 23 maggio 2025

STRAGE CAPACI, MATTARELLA: “FERITA PROFONDA NOSTRA STORIA”

Trentatrè anni fa la strage di Capaci, in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. “Una ferita tra le più profonde della nostra storia repubblicana”, sottolinea il capo dello Stato, Sergio Mattarella, invitando “a tenere sempre alta la vigilanza” e a “continuare l’opera di sradicamento della mafia”. “Il Governo è e sarà sempre in prima linea nella lotta contro ogni forma di criminalità”, afferma la premier Giorgia Meloni. A Palermo la commemorazione con i ministri Piantedosi, Nordio e Giuli. Il numero uno del Viminale avverte: “La mafia spara meno ma resta pericolosa”. Il ministro della Giustizia ricorda che “la magistratura ha fornito un contributo di sangue enorme”.

PONTE STRETTO. SALVINI: CI SIANO STESSI CONTROLLI CHE PER MORANDI

“Chiediamo che per il Ponte sullo Stretto ci stiano gli stessi controlli che per il ponte Morandi. Non credo che il Quirinale sia contro gli organismi antimafia”. Matteo Salvini risponde così ai rilievi del Colle sul dl Infrastrutture nella parte in cui affidava a una struttura speciale del Viminale i controlli contro le infiltrazioni criminali per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Per Mattarella non è possibile adottare per il ponte “una procedura speciale” come quelle usate in casi di emergenza come terremoti o eventi speciali. In precedenza Salvini aveva chiesto che fosse il Parlamento a decidere. Insorgono le opposizioni. Per il leader M5s Conte, l’intervento del Colle “dovrebbe azzittire Salvini”. Mentre il verde Angelo Bonelli lancia l’allarme per quello che a suo dire è uno “scontro” che il ministro per le Infrastrutture ha aperto con il Quirinale.

MIGRANTI. MELONI: PIÙ AUTONOMIA SU ESPULSIONI, BASTA STRUMENTALIZZARE DIRITTI

“Italia e Danimarca hanno promosso una lettera chiara e coraggiosa. Abbiamo il dovere di difendere i nostri cittadini, i nostri valori, la nostra democrazia”. Lo dice la premier Giorgia Meloni a proposito della lettera firmata dall’Italia e da altri otto Paesi Ue per chiedere l’apertura di un dibattito politico sulle convenzioni internazionali in materia di migrazione. Per la presidente del Consiglio, “troppo spesso la Convenzione europea dei diritti dell’uomo viene interpretata in modo da impedire agli Stati di espellere criminali stranieri. Non possiamo accettarlo”. Nella lettera sulla Cedu, i governi di Italia e Danimarca chiedono “più autonomia a livello nazionale per decidere sulle espulsioni. “Basta strumentalizzare i diritti come arma contro le nostre frontiere”, scrive Meloni.

AMMINISTRATIVE. DA GENOVA A TARANTO, 117 COMUNI AL VOTO

Si torna alle urne domenica 25 e lunedì 26 per il primo turno delle amministrative in 117 comuni in tutta Italia. 31 sono superiori ai 15 mila abitanti; tra questi quattro capoluoghi: Genova, Matera, Ravenna e Taranto. Al voto anche 9 comuni commissariati in Sicilia. Seggi aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. I ballottaggi sono in programma domenica 8 e lunedì 9 giugno insieme ai referendum. Il centrosinistra mira dichiaratamente a strappare Genova al centrodestra, con il “campo larghissimo” che sostiene l’ex atleta Silvia Salis. Il centrosinistra punta forte anche su Ravenna, la città del governatore dell’Emilia-Romagna Michele De Pascale, dove il segretario provinciale Pd Alessandro Barattoni guida un’alleanza compatta. Sfida apertissima a Taranto, dove ci sono 6 candidati, frutto delle divisioni in tutti gli schieramenti.

