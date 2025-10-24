Tg Politico Parlamentare, l’edizione di venerdì 24 ottobre 2025

MATTARELLA PREMIA I NUOVI CAVALIERI E GLI ALFIERI DEL LAVORO

“La formazione è il vettore più potente per entrare con soddisfazione nel mondo del lavoro”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito del Lavoro” ai Cavalieri nominati lo scorso 2 giugno e degli attestati d’onore ai nuovi Alfieri. Il Capo dello Stato ha ribadito la necessità di un’Europa coesa e protagonista nello scenario globale. “Contrastare le iniziative che intendono forzare il diritto internazionale e il libero commercio richiede di poter contare su un’adeguata massa critica – ha sottolineato Mattarella – e questa, per noi, si chiama Unione Europea. Soltanto l’Europa, nel suo insieme, ha le dimensioni per affrontare da protagonista questo tempo difficile”.

MANOVRA. SCINTILLE TRA TAJANI E SALVINI

Tensioni nella maggioranza sulla manovra. È scontro aperto tra Antonio Tajani e Matteo Salvini, che si attaccano l’un l’altro e se la prendono anche col ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Forza Italia si lamenta per i fondi sottratti alla metro C di Roma e alla ferrovia Napoli-Afragola. “Non è vero nulla”, replica la Lega. Che, con Salvini, mette nel mirino il ministro delle Finanze. “Servono più fondi per un piano serio”, dice il segretario leghista. Giorgetti, invece, si dice soddisfatto della manovra e dei risultati del governo: “Sul rating- osserva- l’Italia è sottovalutata”.

OMICIDIO PIERSANTI MATTARELLA, EX POLIZIOTTO ARRESTATO PER DEPISTAGGIO

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Piersanti Mattarella. Filippo Piritore, 75enne poliziotto in pensione, è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di depistaggio in riferimento alla morte dell’ex presidente della Regione Sicilia, ucciso a Palermo il 6 gennaio del 1980. Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Palermo, è stato notificato dagli agenti della Direzione investigativa antimafia. Piritore, ex funzionario di polizia, era un tempo in servizio alla squadra mobile di Palermo.

DIRE-TECNÈ: SALE CONSENSO MELONI E GOVERNO

Continua a crescere il gradimento degli italiani nel governo e nella premier Giorgia Meloni. In particolare, Fratelli d’Italia resta primo partito con il 30,8% dei consensi e guadagna lo 0,1% rispetto alla scorsa settimana. Sale pure il Pd, secondo. Male il M5s che perde quasi mezzo punto. Tra i leader, Giorgia Meloni è ancora saldamente al comando seguita dall’alleato di governo e numero 1 di Forza Italia, Antonio Tajani. Più staccati al terzo e quarto posto, Giuseppe Conte ed Elly Schlein. Sul fronte del governo, aumenta anche la percentuale di chi ha fiducia nella coalizione di centrodestra e che ora ammonta al 43,3%. In crescita dello 0,3% rispetto a 7 giorni fa. A non aver fiducia, il 49,2%.

