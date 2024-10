Tg Politico-Parlamentare, l’edizione di venerdì 4 ottobre 2024

MO. NUOVI RAID A BEIRUT, TENSIONE PER CORTEO DI DOMANI A ROMA

Resta altissima la tensione in Medioriente. A Beirut, in Libano, sono proseguiti senza sosta i raid dell’esercito israeliano, per quella che è stata definita dai media locali, “una delle notti più dure” dall’inizio del conflitto. Torna a parlare anche la guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei, durante la preghiera del venerdì. “La nostra- ha detto con un fucile in mano, riferendosi al lancio di missili su Tel Aviv- è stata una piccola azione, se necessario colpiremo di nuovo il regime israeliano”. Intanto cresce la tensione a Roma anche per le manifestazioni pro-Palestina di domani: nonostante il divieto della Questura, alcuni gruppi violenti potrebbero confluire a piazzale Ostiense dove è stato annunciato il corteo.

INVESTITO OPERAIO NEL BOLOGNESE, SINDACATI: STRAGE DI STATO

Continua il periodo buio dei trasporti. Dopo i disagi ferroviari dei giorni scorsi, stamattina alle 4.30 un operaio di 47 anni di una ditta appaltatrice che lavorava nel bolognese sui binari della linea Bologna-Venezia è stato investito e ucciso da un treno. Inevitabili le cancellazioni e i ritardi. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini esprime “profondo cordoglio” e segue l’accaduto “con estrema attenzione, a partire dall’accertamento dei fatti”. Per il portavoce dei Verdi Angelo Bonelli “dopo Brandizzo nulla è cambiato”. I sindacati di Bologna sottolineano che lavorare di notte “è intrinsecamente fattore di stress e rischio”. La Fillea nazionale parla di “ennesima strage di Stato” e nota che “non va bene come sono gestite oggi le manutenzioni” con “turni massacranti dei lavoratori”. Per il sindacato degli edili “bisogna limitare i sub appalti”.

CORTE UE: NO ACCESSO A CELLULARI SENZA OK DI UN GIUDICE

Per l’accesso ai dati contenuti in un telefono cellulare è sempre necessaria l’autorizzazione di un giudice. Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea esprimendosi su un ricorso riguardante un caso austriaco. La Corte Ue spiega che l’accesso da parte della polizia ai dati personali di un telefonino, nell’ambito di un’indagine penale, può costituire un’ingerenza grave nei diritti fondamentali ma potrà avvenire, previo ok dell’autorità giudiziaria, anche nei casi di reati non gravi. Proprio nei giorni scorsi, ha suscitato polemiche la norma del decreto flussi, varata dal governo, che consente alla polizia di ispezionare i cellulari dei migranti.

AUTO. DA UE VIA LIBERA A DAZI AUTO ELETTRICHE CINESI

Stretta dell’Unione europea sulle auto elettriche cinesi. La commissione ha votato per imporre tariffe fino al 45% sui veicoli di importazione ma ha lasciato una porta aperta per la ricerca di un accordo, facendo sapere che “i negoziati con Pechino proseguono”. Sono stati dieci i Paesi tra cui anche l’Italia e la Francia, a votare a favore del via libera ai dazi. Contraria la Germania, astenuta la Spagna. “L’Italia si è espressa in linea con le analisi tecniche della Commissione tese a ripristinare condizioni di equità commerciale- spiega il ministro delle Imprese, Adolfo Urso- Auspichiamo che il negoziato riprenda sia in bilaterale sia in sede di WTO per giungere, ad una soluzione condivisa”. “Noi- sottolinea ancora il ministro- siamo contrari ad ogni ipotesi di ‘guerra commerciale’”.

L’articolo Tg Politico-Parlamentare, l’edizione di venerdì 4 ottobre 2024 proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it