Tg Politico Parlamentare, l’edizione di venerdì 5 dicembre 2025

CENSIS: “ITALIANI AFFASCINATI DAGLI AUTOCRATI COME PUTIN”

Un grande debito pubblico, il fascino per gli autocrati, sempre meno figli e libri nelle case, e tanta voglia di sesso. Ecco gli italiani al microscopio, come emergono dal 59esimo rapporto del Censis. “L’Italia nell’età selvaggia, del ferro e del fuoco”, è il titolo provocatorio dello studio. Il nuovo rapporto disegna un Paese sempre più povero e anziano, che spende poco in cultura, disilluso dalla politica e oberato da un debito pubblico senza precedenti. Che reagisce però con una intensa vita sessuale e di relazioni affettive. E se il budget per libri, concerti e teatri è calato del 34% in vent’anni, c’è un altro dato forse più allarmante. Il 30% degli italiani pensa che oggi i più adatti a governare siano i regimi di autocrati come Putin e Orban.

MILANO CORTINA, MATTARELLA ACCENDE BRACIERE AL QUIRINALE

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha acceso stamattina in piazza del Quirinale il braciere celebrativo dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Il momento simbolico è stato suggellato dal passaggio delle Frecce Tricolori. Presenti alla cerimonia i massimi vertici sportivi e istituzionali, a partire dalla premier Giorgia Meloni. Domani la fiamma olimpica inizierà il viaggio con 10.001 tedofori in tutta Italia, fino alla Cerimonia di apertura. “Le Olimpiadi sono storia antica e moderna, e oggi più che mai sentiamo la necessità e l’urgenza dell’amicizia e della pace tra i popoli”, ha detto Mattarella.

EX ILVA, URSO INCONTRA BUCCI E SALIS: A GENOVA NESSUNA CHIUSURA

“Non c’è alcun piano di chiusura” dello stabilimento di Genova-Cornigliano. Lo assicura il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, incontrando il presidente della regione Liguria, Marco Bucci, e la sindaca di Genova, Silvia Salis, per discutere il futuro dell’ex Ilva. “Il governo è impegnato a garantire la continuità produttiva degli stabilimenti” e valuta “l’intervento di un soggetto pubblico”, garantisce Urso. Intanto cresce il clima di tensione al presidio sindacale davanti ai cancelli dell’impianto. La Uilm denuncia che alcuni suoi delegati sono stati aggrediti con un “attacco squadristico” da altri delegati della Fiom.

LA CEI CONTRO IL RIARMO PROPONE IL “SERVIZIO CIVILE OBBLIGATORIO

Il riarmo europeo non piace ai vescovi italiani. In una nota pastorale, la Conferenza episcopale italiana invita a uscire dalla logica della guerra. I vescovi indicano il rischio di una escalation nucleare, la drammatica crescita di antisemitismo, islamofobia e cristianofobia, il dilagare dei nazionalismi e definiscono “contraddittorie” le “proposte di pesanti investimenti sul piano degli armamenti e delle tecnologie militari”. La Cei lancia inoltre la proposta di un servizio civile obbligatorio. Per i vescovi rappresenterebbe “un investimento per dare alle prossime generazioni l’occasione di praticare la cura per la dignità della persona umana e per l’ambiente”.

