Tg Salute – 24/4/2020

In questo numero del Tg Salute: avviato lo studio multicentrico INHIXACOVID19, che prevede l’impiego del biosimilare di enoxaparina sodica nel trattamento dei pazienti affetti da Covid-19; l’indagine qualitativa “I Hope” ha coinvolto pazienti, clinici e rappresentanti delle istituzioni allo scopo di identificare le attese future in emofilia; Neuraxpharm ha avviato in Italia un progetto di responsabilità sociale che consiste in un servizio di supporto psicologico telefonico.

