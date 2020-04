Tg Salute – 3/4/2020

In questo numero del Tg Salute: Gli scienziati della University of Pittsburgh School of Medicine hanno annunciato un potenziale vaccino contro il Sars-CoV-2; Due neuropsicologhe infantili del San Raffaele hanno prodotto “La Piccola Guida al Contagio Emotivo”; l’Istituto Superiore di Sanita’ e’ in contatto continuo con le aziende che stanno producendo le mascherine per velocizzarne l’autorizzazione.

