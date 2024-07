Tg sanità, edizione del 29 luglio 2024

LISTE D’ATTESA. VIA LIBERA DALLA CAMERA AL DECRETO, È LEGGE

Via libera della Camera al decreto sulle liste d’attesa. Il testo è stato approvato con 171 sì e 122 no, ed è legge. Con il provvedimento viene istituita presso l’Agenas una Piattaforma nazionale di cui si avvale il ministero della Salute per conoscere i tempi di attesa delle prestazioni, Regione per Regione. Le prestazioni andranno quindi garantite anche attraverso l’apertura a centri accreditati o convenzionati. Estese nel weekend le visite diagnostiche e specialistiche, con la possibilità di un ampliamento delle fasce orarie delle prestazioni. Istituito, inoltre, un Cup unico regionale o intraregionale.

LISTE ATTESA. SCHILLACI: IN PROSSIMA MANOVRA CHIEDERÒ PIÙ FONDI PER SANITÀ

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, lavora per cercare di ottenere in sede di manovra ulteriori fondi. In una intervista rilasciata al ‘Messaggero’ Schillaci ha infatti assicurato: “Nella prossima finanziaria chiederò che vengano previsti più fondi per la sanità”. Il ministro ha poi difeso l’importanza del provvedimento contro le liste di attesa, ma resta il tema delle risorse umane: “Dal 2025 avremo un nuovo calcolo del fabbisogno- ha fatto sapere- e speriamo di poter superare il tetto di spesa e assumere più medici, più infermieri e più operatori sanitari”.

FEBBRE DI OROPOUCHE. PRIMI DUE DECESSI IN BRASILE, IN ITALIA 4 CASI

Il Brasile ha registrato i primi due morti al mondo per il virus Oropouche, un’infezione virale tropicale che si contrae attraverso la puntura di alcuni insetti. Lo ha riferito il ministro della Salute brasiliano. Quattro, al momento, i casi finora identificati in Italia. Sarebbero tutti di importazione da Paesi del Sud-America, dove la Pan American Health Organization ha confermato 5.193 casi in quattro regioni: Bolivia, Cuba, Perù e Brasile. La febbre di Oropouche è trasmessa da moscerini e zanzare e prende il nome dalla regione in cui è stata scoperta e isolata per la prima volta nel 1955 in un laboratorio regionale di Trinidad, vicino al fiume Oropouche.

MO. GAZA, RILEVATO VIRUS CHE CAUSA POLIOMIELITE IN ACQUE REFLUE

È stato rilevato il virus che causa la poliomielite nelle acque reflue di Gaza. Ad annunciarlo il ministero della Salute della Striscia di Gaza, che ha condotto dei test insieme all’Unicef, l’Agenzia delle Nazioni Unite per l’Infanzia. Il virus, come si legge sul ‘The Guardian’, è stato trovato in campioni di liquami e mette a rischio migliaia di persone che vivono nei campi profughi affollati di contrarre la malattia, che è altamente infettiva e può causare deformità e paralisi. “La prospettiva della diffusione della poliomielite in un luogo come Gaza potrebbe essere ‘catastrofica’”, ha detto all’emittente ‘Al Jazeera’ il medico pediatrico di terapia intensiva, Tanya Haj-Hassan.

CALCIO A 5. A ROMA LA ‘DREAM EURO CUP’ PER PERSONE CON PROBLEMI DI SALUTE MENTALE

Roma diventerà la capitale del calcio a 5 e della salute mentale dal 23 al 28 settembre, nel corso della Settimana Europea per lo Sport. La città eterna ospiterà infatti la ‘Dream Euro Cup 2024’, un evento no-profit per la promozione e la tutela della salute mentale. L’evento è stato presentato la settimana scorsa in Campidoglio alla presenza dell’assessore allo Sport, Alessandro Onorato, il direttore di Rai per la sostenibilità, Roberto Natale, il responsabile della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale Fige, Giovanni Sacripante, lo psichiatra e ideatore di Crazy for Football, Santo Rullo, e il presidente di Ecos, Valerio di Tommaso. ‘Dream Euro Cup 2024’ si rivolge a persone con disturbi mentali anche gravi, vittime di stigmatizzazione e discriminazione sociale, che hanno praticato o praticano il calcio e sono, nella maggior parte dei casi, in carico ai servizi di salute mentale pubblici e privati.

