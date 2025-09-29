Tg Sanità, edizione del 29 settembre 2025

L’OMS: NESSUN LEGAME TRA PARACETAMOLO IN GRAVIDANZA E AUTISMO

L’Organizzazione mondiale della sanità mette fine alla nuova crociata sanitaria di Donald Trump: nessuna prova collega l’uso di paracetamolo in gravidanza all’aumento dei casi di autismo. “Le ricerche condotte nell’ultimo decennio, compresi ampi studi internazionali, non hanno evidenziato alcuna correlazione coerente”, chiarisce l’Oms, invitando le donne incinte a fidarsi dei medici e non della retorica politica. Il caso è esploso dopo che il presidente Usa, spalleggiato da Robert F. Kennedy Jr. e altri funzionari sanitari della sua amministrazione, aveva puntato il dito contro il Tylenol, definendolo corresponsabile dell’aumento dell’autismo e annunciando uno studio ad hoc anche sui vaccini pediatrici. Critico anche Matteo Bassetti. “Questo modo di fare politica contro la scienza e contro le evidenze scientifiche- ammonisce l’infettivologo- è totalmente folle”.

ADDIO FORMALINA, GAF RIVOLUZIONA LA CONSERVAZIONE DEI TESSUTI

Si chiama Glyoxal Acid Free (Gaf) ed è la soluzione biotecnologica innovativa sviluppata in Italia per sostituire la formalina. Un’alternativa più sicura per strutture sanitarie, laboratori di anatomia patologica e medicina legale. “Il Gaf- ha spiegato alla Dire Massimo Montisci, professore ordinario di Medicina legale all’Università degli Studi di Padova- è un fissativo modificato chimicamente per renderlo più performante e più attivo, che ha proprio l’obiettivo di fissare i tessuti biologici e consentire poi la loro conservazione e la loro successiva analisi”. “Il Gaf- ha aggiunto- non è tossico e non è volatile, contrariamente alla formalina, che invece è tossica, cancerogena e volatile. Ha poi un’efficacia pari alla formalina per quanto riguarda l’aspetto istologico, per i fissativi e i preparati istologici, ma è migliore della formalina per quanto riguarda la resa immunoistochimica e, soprattutto, per le analisi di biologia molecolare”.

CAREGIVER, ISS: 4 SU 10 SVILUPPANO MALATTIA CRONICA

Assistono con amore e abnegazione una persona cara che ne ha bisogno, ma per i caregiver dedicarsi a questa attività di cura ha un impatto non trascurabile sulla propria salute. Circa quattro su dieci (41%) riferiscono di aver sviluppato malattie croniche di cui non soffrivano in precedenza (di questi, ben il 66% riferisce di aver sviluppato due o più patologie): in cima vi sono quelle psichiatriche, seguite da quelle scheletro-muscolari, cardiovascolari e gastro-intestinali. È la fotografia scattata dall’Istituto superiore di sanità (Iss) in occasione del convegno ‘Promuovere la salute delle persone caregiver familiari in ottica di genere: prospettive future’, promosso dal Centro di riferimento per la medicina di genere. In particolare, le donne più giovani hanno una prevalenza maggiore di queste patologie rispetto alle coetanee. In più, l’assistenza a una persona cara comporta, sempre in misura maggiore per le donne, una rinuncia a visite mediche e ricoveri.

UDITO, TORNANO LE DOMENICHE DI PREVENZIONE DI NONNO ASCOLTAMI!

Torna ‘Nonno ascoltami!’, la campagna di prevenzione promossa dalla onlus Udito Italia che quest’anno giunge alla sua sedicesima edizione. L’iniziativa, che ha preso il via ieri, domenica 28 settembre, si concluderà il 19 ottobre nelle piazze d’Italia, dove i cittadini saranno accolti da personale medico specialistico e professionisti sanitari volontari per verificare lo stato della propria salute uditiva e ricevere consigli su come mantenere abitudini di vita sane per proteggere l’udito. In Italia sono oltre 7 milioni le persone con problemi di udito, pari al 12,1% della popolazione, una persona su tre (tra gli over 65). Solo il 31% della popolazione ha effettuato un controllo dell’udito negli ultimi 5 anni, mentre il 54% non l’ha mai fatto.

A ROMA IL CENTRO PIÙ AVANZATO D’ITALIA PER LA CURA DELL’INFERTILITÀ

Per superare le tante difficoltà legate all’infertilità, apre a Roma, in via Giovanni Maria Lancisi, 27, la nuova sede della clinica Ivi, con un polo dedicato alla Procreazione Medicalmente Assistita, che sarà il più tecnologicamente avanzato d’Italia.Gli ambienti sono progettati per rendere l’esperienza più umana, più intima, meno ‘ospedalizzata’, dando spazio alle nuove tecnologie della Pma: da un sistema di monitoraggio continuo e capillare, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, di ovociti, spermatozoi ed embrioni alle cappe chiuse, ovvero un sistema di protezione che permette di avere un ambiente controllato per proteggere i gameti e gli embrioni da contaminazioni esterne e garantire condizioni ottimali per il loro sviluppo. Presenti numerosi incubatori per supportare la coltura delle blastocisti, e ogni paziente ha un incubatore dedicato a camera singola. A disposizione anche EmbryoScope, incubatore che facilita la selezione embrionaria, grazie all’uso della tecnologia time-lapse e di uno speciale algoritmo. Dal 2021 al 2024 i centri Ivi in Italia hanno seguito oltre 4.300 coppie, portando alla nascita di più di 2.600 bambini.

