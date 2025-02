Tg Sanità, l’edizione di lunedì 17 febbraio 2025

TUMORI. DA ‘CASA SANREMO’ SCHILLACI LANCIA CAMPAGNA ‘PREVENZIONE IN DIECI NOTE’

‘La prevenzione è sempre una buona musica’ è il claim scelto per il talk ‘La prevenzione in dieci note’ organizzato la settima scorsa presso ‘Casa Sanremo’ dal ministero della Salute in collaborazione con la Rai e la Direzione artistica del Festival di Sanremo. All’evento, condotto da Bianca Guaccero e Gabriele Corsi, ha preso parte il ministro della Salute, Orazio Schillaci, il direttore generale della Rai, Roberto Sergio, e i cantanti Francesca Alotta, Simone Cristicchi e Irene Buselli. Ad intervenire in collegamento video il professor Paolo Ascierto, direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia oncologica e Terapie innovative dell’Istituto Pascale di Napoli, la professoressa Annamaria Colao, ordinaria di Endocrinologia e Malattie del metabolismo all’Università Federico II di Napoli, e il cantante Paolo Vallesi. Durante il talk è stato proiettato il video prodotto da Rai Teche, in collaborazione con il ministero della Salute, con brani di Sanremo che nelle varie edizioni hanno toccato il tema della salute. È stata inoltre proiettata un’infografica con un decalogo di semplici regole per fare prevenzione nel corso di tutte le fasi della vita.

TUMORE. IN ITALIA OGNI ANNO 1.400 BAMBINI TRA 0-14 ANNI RICEVONO DIAGNOSI

“Ogni anno in Italia circa 1.400 bambini tra 0 e 14 anni e 800 adolescenti tra 15 e 19 anni ricevono una diagnosi di tumore. Ma oggi, grazie ai progressi della ricerca e all’efficacia delle cure, oltre l’80% dei piccoli pazienti riesce a sconfiggere la malattia. Dietro a questa percentuale positiva si cela un lavoro scientifico e clinico in continua evoluzione, che ha permesso di migliorare significativamente la sopravvivenza negli ultimi decenni”. Se n’è discusso a Roma, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, in occasione del convegno ‘Oncologia Pediatrica in Italia: cosa c’è di nuovo? Come evolvono le Terapie, come evolvono le Associazioni dei Genitori’, organizzato dalla Federazione Italiana Associazioni Genitori e Guariti Oncoematologia Pediatrica Ets (Fiagop), con il contributo scientifico di Aieop. L’evento fa parte delle celebrazioni della Giornata Mondiale contro il Cancro Pediatrico, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dei tumori infantili.

EPATOPATIA ALCOL-CORRELATA, AISF: IN ITALIA PREVALENZA PIÙ ALTA IN UE, PARI 16%. ARRIVA LIBRO BIANCO

“Negli ultimi anni è cresciuto l’allarme sulla malattia metabolica del fegato e sul consumo alcolico, prima meno diffuse. La prevalenza della steatosi epatica associata a disfunzione metabolica (MASLD), ad esempio, è aumentata dal 25,3% (1990-2006) al 38,2% (2016-2019). L’epatopatia alcol-correlata in Italia presenta la prevalenza più alta in Europa, pari al 16,1%”. A farlo sapere la professoressa Vincenza Calvaruso, segretaria generale AISF (Associazione Italiana Studio del Fegato), in occasione della conferenza stampa di presentazione del Libro Bianco ‘Le malattie epatiche’, realizzato dall’Associazione insieme ad altri enti. L’evento si è svolto al ministero della Salute. “Il Libro Bianco- ha spiegato Calvaruso- ha raccolto i dati sulla prevalenza e sull’incidenza delle malattie epatiche, ha messo a fuoco le criticità esistenti e ha lanciato alcune soluzioni”. Alla luce dei dati emersi, AISF propone quindi alle istituzioni di collaborare per “creare dei PDTA per le malattie epatiche” e di “impegnarsi su screening e trattamenti per le epatiti”.

DENATALITÀ. NEL LAZIO NASCITE IN COSTANTE CALO, A ROMA -3,6%. NASCE OSSERVATORIO

“La popolazione residente nel Lazio si mantiene stabile, ma le nascite sono in costante diminuzione, con un calo del 35% tra il 2007 e il 2023, che rispecchia la situazione nazionale. Anche nel Lazio, la flessione demografica colpisce soprattutto la città di Roma, con una diminuzione delle nascite nel comune capitolino pari al 3,6%”. I dati sono emersi a Roma in occasione di un incontro organizzato dalla Casa di Cura Santa Famiglia di Roma per discutere sulle politiche relative alla natalità. Presenti all’evento, tra gli altri, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, la direttrice della Casa di Cura Santa Famiglia, la dottoressa Donatella Possemato, e Monsignor Vincenzo Paglia. Per monitorare e affrontare la crescente sfida della denatalità, la Casa di Cura Santa Famiglia di Roma ha presentato il nuovo ‘Osservatorio della Vita e della Natalità’, che si propone di raccogliere e analizzare i dati riguardanti le nascite e la salute riproduttiva, con l’obiettivo di “orientare le politiche regionali e nazionali a sostegno della natalità”.

CURA E RIABILITAZIONE DEI FRAGILI. AL VIA MASTER II LIVELLO MAUGERI-UNIPAVIA

Un master di secondo livello in ‘Prevenzione, cura e riabilitazione del paziente fragile’. È l’iniziativa voluta e promossa da ICS Maugeri in collaborazione con l’Università di Pavia e con il sostegno del Ministero dell’Università e Ricerca e presentata la settimana scorsa a Milano in risposta alla crescente complessità di gestione della popolazione fragile. Il master avrà l’obiettivo di “formare medici altamente qualificati nella gestione del paziente fragile, una condizione sempre più diffusa che vede la presenza di malattie croniche complesse”. Alla giornata inaugurale sono intervenuti il consigliere del ministro dell’Università e Ricerca Maria Alessandra Gallone; il rettore dell’Università di Pavia Francesco Svelto; Luca Damiani, presidente esecutivo Maugeri; il direttore scientifico centrale Maugeri Giancarlo Agnelli; il direttore sanitario centrale Maugeri Maria Gigliola Rosignoli, il coordinatore del master Mario Rotondi.

