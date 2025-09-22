Tg Sanità, l’edizione di lunedì 22 settembre 2025

TERRA DEI FUOCHI. SCHILLACI: SCREENING ONCOLOGICI LA PRIORITÀ

“Punteremo sulla sorveglianza sanitaria e sul rafforzamento della prevenzione attraverso gli screening oncologici”. Lo ha fatto sapere il ministro della Salute, Orazio Schillaci, la settimana scorsa in occasione del tavolo, nella sede della Prefettura di Caserta, per fare il punto sui risultati conseguiti in seguito all’entrata in vigore del decreto-legge ‘Terra dei Fuochi’. “Ci sono persone che muoiono di cancro e si continuano ad ammalare- ha proseguito Schillaci- Il ministero della Sanità si occupa dal 2013 di questo territorio e credo che il decreto legge sia un passo in avanti molto importante”. Oggi, ha evidenziato ancora il ministro, “credo sia importante guardare a questo fenomeno con un’ottica più moderna, per renderci conto di quanto la salute dell’uomo sia legata alla salute degli animali e a quella ambientale”. In un’area come questa, ha quindi concluso, “la prevenzione, gli screening e la sorveglianza sono fondamentali per poter intervenire in maniera tempestiva”.

DDL INTELLIGENZA ARTIFICIALE. DAL SENATO OK AD ASSEGNAZIONE DELLA DELEGA AL GOVERNO

“La Legge quadro sull’Intelligenza artificiale circoscrive in maniera chiara il perimetro di applicazione dell’intelligenza artificiale in medicina. E nel ribadire che si tratta di uno strumento prezioso nelle mani del medico, e non suo surrogato, definisce, per la prima volta, in maniera inequivocabile, l’atto medico, vale a dire le decisioni nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica, che spettano agli esercenti la professione medica”. Così il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli, commenta l’approvazione in via definitiva da parte del Senato del Disegno di Legge delega sull’Intelligenza artificiale, che diventa così legge con il voto favorevole della maggioranza (77 i ‘sì’) e quello contrario delle opposizioni (55 i ‘no’). Il provvedimento di 28 articoli, suddivisi in sei Capi, delega il governo a emanare una serie di decreti legislativi in questo campo di cui detta i principi.

INFEZIONI RESPIRATORIE. BIMBI E OVER 50 PIÙ COLPITI. CRESCE MORTALITÀ: +9,1% IN 7 ANNI

“Ogni anno in Italia si registrano circa 188.300 casi di infezioni respiratorie ogni 100.000 abitanti, un dato superiore alla media europea. Ogni cittadino si ammala quasi due volte l’anno, con un’incidenza particolarmente elevata nei bambini (323.000 casi per 100.000) e significativa negli over-50 (140.000 casi per 100.000). Nell’ultimo anno le sindromi simil-influenzali, attribuibili a una pluralità di virus respiratori e non soltanto ai virus influenzali tradizionali, hanno interessato il 27,7% della popolazione, in crescita rispetto alla stagione precedente”. Del quadro attuale e delle prospettive per la prossima stagione invernale, che si preannuncia ‘molto impegnativa’ in termini di incidenza e gravità dei casi, se n’è parlato a Roma durante un incontro organizzato da The European House- Ambrosetti con il contributo non condizionante di Pfizer. L’evento si è svolto presso la Sala Perin del Vaga a Palazzo Baldassini.

EMICRANIA. COLPITE 6MLN PERSONE IN ITALIA, INCIDENZA PIÙ ALTA TRA DONNE 15-50 ANNI

“Con quasi sei milioni di persone colpite in Italia, l’incidenza della patologia è più alta tra le donne d’età compresa tra i 15 e i 50 anni, ma lo stigma sociale che l’emicrania si porta dietro coinvolge anche gli uomini, che anzi, subiscono di più gli effetti sociali di questa malattia invisibile”. Questo il messaggio cardine che i neurologi hanno voluto trasmettere nel corso della conferenza stampa con cui da Milano Pfizer ha annunciato la rimborsabilità di rimegepant, primo e a oggi unico anti CGRP orale approvato nel nostro Paese per il trattamento acuto e preventivo dell’emicrania episodica negli adulti che accusino almeno quattro attacchi al mese. “L’emicrania non è solo un ‘mal di testa’- hanno evidenziato gli esperti- ma una malattia a tutti gli effetti e come tale deve essere curata prima che degeneri in forme croniche particolarmente dolorose”.

MALATTIE RARE. NARCOLESSIA, COLPITI IN 10MILA MA SOLO 2MILA RICEVONO DIAGNOSI

“Una malattia rara, che si stima colpisca in Italia circa 10mila persone, ma solo in 2mila ricevono una diagnosi. La narcolessia, in oltre il 50% dei casi, esordisce nell’infanzia o nell’adolescenza, causando un impatto significativo sull’apprendimento, disturbi cognitivi e dell’umore. I pazienti non provano solo stanchezza, ma una vera e propria ‘pesantezza di vivere’. Nuove possibilità terapeutiche, però, stanno delineando scenari inediti per chi è affetto da questa patologia”. Dopo il congresso mondiale del Sonno di Singapore e in occasione della Giornata Mondiale della Narcolessia, lo scorso 22 settembre, si è svolto in Senato un incontro sul tema, promosso dalla senatrice Elisa Pirro. L’evento è stato occasione per presentare “trattamenti innovativi, capaci di intervenire direttamente sulle cause della malattia”.

‘IMPARARE A NUOTARE IN ACQUE TRANQUILLE’, IL METODO ‘ABC’ PER IL BENESSERE PSICO-FISICO

“Imparare a nuotare bene quando le acque del fiume sono tranquille, per poter affrontare meglio le rapide quando si presentano”. È la metafora alla base del progetto internazionale ‘ABC’ del quale l’Unione Italiana Sport per Tutti (UISP) è capofila in Italia. Un nuovo approccio alla vita che punta a coltivare il proprio benessere psico-fisico, anche attraverso l’attività fisica, per sviluppare resilienza e una mentalità costruttiva: risorse utili, queste, per far fronte agli ostacoli che possono presentarsi nel corso della vita. L’impostazione è nata in Australia, è stata adottata in Danimarca e, grazie all’Isca-Associazione Internazionale di Sport per Tutti, si sta sviluppando in tutta Europa grazie ad alcuni programmi pilota. Il progetto verrà presentato per la prima volta in Italia lunedì 29 settembre nel corso di un workshop che si terrà a Roma presso il ministero della Salute (in Viale Giorgio Ribotta 5).

