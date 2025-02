Tg Sanità, l’edizione di lunedì 24 febbraio 2025

GIORNATA NAZIONALE DELPERSONALE SANITARIO, MELONI: “COLONNA PORTANTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE”

“L’Italia può vantare un’infrastruttura di eccellenza come il Servizio sanitario nazionale e le professioni sanitarie rappresentano la colonna portante di questo sistema, che è nostro dovere proteggere, valorizzare e rafforzare”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio inviato ai partecipanti alla Giornata Nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato ‘Rinnovamento delle professioni per una nuova sanità’. L’evento si è tenuto a Roma lo scorso 20 febbraio, a cinque anni dalla scoperta, a Codogno, del paziente 1 di Covid.

SCHILLACI: “PIANO PANDEMICO INVIATO ALLE REGIONI, LO STANNO ESAMINANDO”

L’Italia avrà presto il nuovo piano pandemico. “E’ stato inviato alle Regioni, che lo stanno esaminando- ha assicurato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, a margine della Giornata Nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato- C’è anche la copertura economica, che è stata inserita nella Finanziaria mentre prima non c’era, e quindi saremo pronti quando avremo il responso delle Regioni. Nel piano saranno tutelate le libertà, i cittadini e la salute”.

SCOPERTO NUOVO CORONAVIRUS NEI PIPISTRELLI, MA BASSETTI FRENA: “LA NUOVA PANDEMIA SARÀ L’AVIARIA”

Un nuovo coronavirus dei pipistrelli in grado di legarsi ai recettori umani. Lo ha scoperto la virologa Shi Zhengli, nota come ‘batwoman’ per i suoi studi sui virus dei chirotteri, insieme a un team di ricercatori dell’Accademia delle Scienze di Guangzhou, dell’Università e dell’Istituto di virologia di Wuhan. Il virus è stato individuato per la prima volta in un pipistrello giapponese a Hong Kong e, secondo gli scienziati, potrebbe essere in grado di compiere il salto di specie, infettando l’uomo. Scettico Matteo Bassetti. Per il direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, “bisognerebbe evitare di allarmare la popolazione senza prove concrete. Quello che mi preoccupa realmente oggi è il virus dell’aviaria che imperversa in America: sarà quella la nuova pandemia”.

IN ITALIA OGNI ANNO 1.400 BAMBINI TRA 0 E 14 ANNI E 800 ADOLESCENTI 15-19 ANNI RICEVONO UNA DIAGNOSI DI CANCRO

Ogni anno, in Italia, circa 1.400 bambini tra 0 e 14 anni e 800 adolescenti tra 15 e 19 anni ricevono una diagnosi di cancro. Grazie ai progressi della ricerca e all’efficacia delle cure, oggi oltre l’80% dei piccoli pazienti sconfigge la malattia. Se ne è discusso a Roma in occasione del convegno ‘Oncologia Pediatrica in Italia: cosa c’è di nuovo? Come evolvono le Terapie, come evolvono le Associazioni dei Genitori’. Organizzato dalla Fiagop, con il contributo scientifico di Aieop e grazie al contributo non condizionante di Norgine, l’incontro è stato arricchito dalle testimonianze dirette di quattro pazienti guarite da neoplasia. Tra loro Carmen, 16enne che da 15 anni lotta contro un astrocitoma pilocitico della regione ottico diencefalica.

MORTO GIOVANNI SCAMBIA, IL PIONIERE DELLA GINECOLOGIA ONCOLOGICA AVEVA 65 ANNI

Dopo una breve malattia è morto a Roma all’età di 65 anni il professor Giovanni Scambia, ordinario di ginecologia e ostetricia all’università Cattolica del Sacro Cuore e direttore scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, nonché direttore della Uoc di Ginecologia Oncologica del nosocomio romano. Presidente della Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo), era in prima linea nella ricerca scientifica ed era noto il suo forte impegno per sensibilizzare alla prevenzione dei tumori femminili. Giovanni Scambia è stato un pioniere della ginecologia oncologica.

