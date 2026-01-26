Tg Sanità, l’edizione di lunedì 26 gennaio 2026

RIFORMA SSN. SCHILLACI: NESSUNA CHIUSURA OSPEDALI, STOP A VIAGGI SPERANZA

In una intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’ il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha affrontato i principali nodi del Servizio sanitario nazionale: riforma degli ospedali, mobilità sanitaria e liste d’attesa. Schillaci respinge l’idea della chiusura dei piccoli presidi, affermando che la legge delega punta a garantire qualità ed equità su tutto il territorio. L’obiettivo, quindi, è ridurre i ‘viaggi della speranza’ dal sud al nord del Paese, creando più strutture di eccellenza e potenziando l’emergenza-urgenza. Sulle liste d’attesa, il ministro cita miglioramenti grazie alla piattaforma nazionale di monitoraggio e alla legge del giugno 2024, ma denuncia manipolazioni dei dati in alcune Regioni, avvertendo che i controlli saranno più mirati.

TEST MEDICINA. BERNINI: SU ‘SEMESTRE FILTRO’ SI È COSTRUITO CASO MEDIATICO. IL PD: RIFORMA È BLUFF

“Sul semestre aperto a medicina si è, fin dall’inizio, preferito costruire un caso mediatico. Prima si è parlato di un presunto concorsone dove copiavano tutti ma poi, smentiti i fatti, si è sostenuto l’opposto: gli esami erano troppo difficili”. Così la ministra dell’Università, Anna Maria Bernini, rispondendo al question time alla Camera ad un’interrogazione del Pd sulla riforma dell’accesso a Medicina. “Questa non è una critica costruttiva- ha proseguito Bernini- è rumore politico utile solo a difendere il vecchio sistema dei quiz e dei corsi privati a pagamento fuori dall’università”. Secondo il Pd la riforma, invece, sostanzialmente “è e resta un totale bluff”.

RIFORMA SSN. CREI INDICA PASSAGGI SIGNIFICATIVI SCHEMA LEGISLATIVO

Il Collegio Reumatologi Italiani-CReI esprime un “giudizio positivo” accompagnato da una “forte attenzione” destinata alla futura definizione e allo sviluppo dei prossimi Decreti attuativi, in merito allo Schema di Disegno di Legge recante Delega al governo per l’adozione di misure in materia di riorganizzazione e potenziamento dell’assistenza territoriali e ospedaliera e revisione del modello organizzativo del Servizio Sanitario Nazionale, messo a punto dal ministro Orazio Schillaci ed approvato dal Consiglio dei ministri nei giorni scorsi. Allo stesso tempo CReI conferma ai legislatori la sua disponibilità ad “offrire contributi“, in modo tale da proporre “conoscenze strategiche e competenze appropriate per arrivare nei prossimi mesi alla definizione di Decreti legislativi efficaci” per un effettivo riordino e miglioramento del Ssn.

FISIOTERAPIA. A ROMA EVENTO SU IMPORTANZA FORMAZIONE UNIVERSITARIA, CON MINISTRI BERNINI E TAJANI

‘L’importanza della formazione universitaria per le professioni sanitarie della riabilitazione-focus sulla fisioterapia’ è stato il titolo dell’evento promosso dall’assessorato all’Università della Regione Lazio, guidato da Luisa Regimenti, con la collaborazione di Ofi Lazio-Ordine dei Fisioterapisti del Lazio e della Fnofi-Federazione Nazionale Ordini dei Fisioterapisti. All’iniziativa, che si ès volta a Roma, hanno preso parte, tra gli altri, la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Al centro del dibattito, il ruolo strategico della formazione universitaria per le professioni sanitarie della riabilitazione e il necessario raccordo tra percorsi formativi e sistema sanitario, in un contesto segnato dall’invecchiamento della popolazione, dall’aumento delle patologie croniche e dalla crescente domanda di assistenza riabilitativa.

DONNE. APRE AL POLICLINICO CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA IL NUOVO CENTRO ANTIVIOLENZA

Offrire ascolto, orientamento e supporto psicologico e legale alle donne che subiscono violenza e maltrattamenti e ai loro figli minori, garantendo riservatezza e anonimato. È nato con questo obiettivo il nuovo Centro Antiviolenza della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, realizzato in collaborazione con l’associazione Assolei APS. Il presidio, inaugurato la settimana scorsa nella Capitale, sarà un punto di riferimento per il quartiere di Trigoria e più in generale per il quadrante sud della città. Qui le donne potranno trovare un “luogo sicuro e accogliente, dove condividere la propria storia e ricevere un aiuto concreto”. L’accesso è semplice e immediato: basterà presentarsi direttamente presso la sede del Centro (in via Álvaro del Portillo, 200) oppure contattare le operatrici tramite telefono, WhatsApp o e-mail (info@assolei.it). Il presidio sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 15, con reperibilità telefonica h24 al numero 345.5839697.

