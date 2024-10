Tg Sanità, l’edizione di lunedì 7 ottobre 2024

MANOVRA. SCHILLACI: VERSO FLAT TAX SU INDENNITÀ SPECIFICA MEDICI. IPOTESI 15%

“Con la prossima manovra intendiamo finalizzare ulteriori risorse per programmare nuove assunzioni e per pagare meglio chi già lavora alle dipendenze del servizio sanitario. Una delle ipotesi concrete, che ho già presentato al ministro Giorgetti, riguarda la tassazione al 15% delle indennità di specificità per dare ulteriore ossigeno alle buste paga”. A farlo sapere il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenendo la settimana scorsa all’Assemblea della Federazione europea dei medici dipendenti (Fems), spiegando che si tratta di una ipotesi di lavoro che va incontro alle richieste del sindacato Anaao Assomed di una flat tax sull’indennità di specificità, oggi è pari al 43%. “Una richiesta che avanziamo da tempo- ha commentato Pierino Di Silverio, segretario nazionale del sindacato dei medici ospedalieri Anaao Assomed- Un segnale concreto di voler tornare ad investire sul professionista. Un inizio per dire ai medici e ai dirigenti sanitari: ‘crediamo in voi e nel vostro lavoro ordinario e non solo straordinario’. Un passo avanti verso quel cambio di paradigma- ha concluso- che passa anche attraverso un lavoro più flessibile più remunerativo e più attrattivo”.

DENGUE. ISS: SALGONO A 572 I CASI IN ITALIA. MA A FANO CONTAGI IN DISCESA

Salgono a 572 i casi confermati di Dengue in Italia, di cui 130 autoctoni, con il focolaio principale, nella regione Marche, che ha visto nell’ultima settimana un calo del 93% dei casi segnalati rispetto a quella precedente. Lo fa sapere l’Istituto superiore di Sanità nell’ultimo bollettino diffuso relativo al virus. Questo, nello specifico, il bilancio dal 1 gennaio al 1 ottobre 2024: al sistema di sorveglianza nazionale risultano 572 casi confermati di Dengue (442 associati a viaggi all’estero e 130 casi autoctoni, età mediana di 43 anni, 49% di sesso maschile e nessun decesso). Il bollettino spiega poi che “il focolaio di dimensioni maggiori, con 102 casi confermati di infezione, tutti sintomatici, è localizzato a Fano nelle Marche”. L’Iss, però, rassicura che i contagi in questo comune sono in forte calo. Intanto dalle dalle trappole per zanzare alle disinfestazioni, la Regione fa sapere che a Fano sono state messe in atto “tutte le misure di sanità pubblica previste in questi casi”.

SAMMY BASSO. PROGERIA, MALATTIA GENETICA RARISSIMA: NEL MONDO 350 CASI

Una malattia genetica rarissima che colpisce una persona ogni 8 milioni di nati e ha un’incidenza nel mondo di una persona ogni 20 milioni. La Progeria di Hutchinson-Gilford (HGPS), di cui era affetto Sammy Basso, il biologo, scrittore e attivista italiano morto all’età di 28 anni, è una patologia causata da una mutazione puntuale in una delle due copie del gene LMNA presente nel genoma umano (DNA). I primi sintomi si manifestano nei mesi successivi alla nascita e includono un ritardo nella crescita, perdita dei capelli e un aspetto caratteristico del viso. L’invecchiamento accelerato si presenta nell’infanzia, portando nel bambino l’insorgenza di malattie tipiche degli anziani, senza alterazioni delle capacità intellettive. “Attualmente sono solo 130 i casi di progeria classica (HGPS) riconosciuti nel mondo, di cui 4 in Italia- fanno sapere dall’Associazione Italiana Progeria Sammy Basso APS Onlus- Questo numero è però sottodimensionato, poiché spesso è difficile rintracciare i casi di progeria, per lo più nei Paesi del terzo mondo, ma a volte anche nei paesi più sviluppati. Le attuali stime sul numero reale di persone affette da progeria al mondo si aggirano attorno ai 350 casi“.

ODONTOIATRIA. IN ITALIA 70% RAGAZZI PRESENTA CARIE O LESIONI SMALTO

In Italia circa il 70% dei ragazzi presenta carie dentali o lesioni dello smalto. Le patologie del cavo orale hanno un impatto significativo non solo a livello di salute individuale ma anche a livello sociale: da un recente studio, infatti, emerge che nella popolazione mondiale di età compresa tra i 12 e i 65 anni la spesa annuale per il trattamento della carie è pari a 357 miliardi di dollari, una cifra che corrisponde al 4,9% della spesa sanitaria globale. La perdita di produttività legata all’insorgenza di carie, parodontite grave e alla perdita di denti è invece stimata in 188 miliardi di dollari all’anno. In questo contesto, dunque, la prevenzione costituisce un bagaglio culturale fondamentale per prevenire l’insorgenza di patologie del cavo orale, riducendone l’impatto e il costo sociale. Se n’è discusso nel corso di una conferenza stampa ospitata a Palazzo Montecitorio, durante la quale l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (Andi) e Mentadent hanno dato il via al 44esimo Mese della Prevenzione Dentale, che quest’anno coinvolge anche la Federazione Italiana Medici Pediatri.

INAIL INDENNIZZERÀ INFORTUNIO IN ITINERE DURANTE LO SMART WORKING

Grazie ad un permesso che le era stato riconosciuto regolarmente dal datore di lavoro, una dipendente pubblica era andata a prendere la figlia all’asilo durante l’orario di lavoro, anche se svolto in smart working. Nel tragitto però la donna si era fatta male. La vicenda è avvenuta nel settembre del 2020, in piena pandemia, quando la dipendente pubblica, come molti suoi colleghi, svolgeva il suo lavoro in modalità agile. Una sentenza di primo grado del Tribunale di Milano, del 16 settembre scorso, ha stabilito che a questa lavoratrice spetta comunque l’indennizzo a carico dell’Inail, spiegando che durante i permessi e le pause previste dalle norme e dalla contrattazione collettiva, i lavoratori continuano a godere delle tutele previste per le attività comprese nell’orario di lavoro. Anche se si tratta di lavoro agile.

INVECCHIAMENTO ATTIVO. ‘HAPPYAGEING’ FESTEGGIA 10 ANNI DI ATTIVITÀ

Dieci anni di attività: li ha festeggiati HappyAgeing – Alleanza Italiana per l’Invecchiamento Attivo, che ha deciso di celebrare la ricorrenza in occasione della terza edizione degli Stati Generali dell’Invecchiamento Attivo, quest’anno dedicati al tema ‘Longevità: conquista, rischi e opportunità’. All’evento, che si è tenuto a Roma in occasione della Festa dei nonni e che ha ottenuto il patrocinio dell’Istituto superiore di sanità (Iss), hanno preso parte esperti e rappresentanti delle istituzioni e dei sindacati, che si sono confrontati su temi come l’evoluzione della longevità nel tempo, le vaccinazioni nell’anziano, le politiche sull’invecchiamento attivo e l’attività fisica. Proprio quest’ultima è stata oggetto di un approfondimento nel ‘Libro Bianco’ sull’Attività fisica per l’invecchiamento in salute, presentato e discusso nel corso del dibattito. “Siamo molto felici di festeggiare i primi dieci anni di attività di HappyAgeing- ha detto il direttore di HappyAgeing, Francesco Macchia- una sfida in cui abbiamo molto creduto sin dal primo momento e il cui presupposto fondante, l’invecchiamento attivo, si è rivelato non solo una speranza, ma una vera e propria visione del futuro”.

