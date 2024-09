Tg Sanità, l’edizione di lunedì 9 settembre 2024

SCHILLACI: POCHI MEDICI IN PS, IN PROSSIMA MANOVRA PIANO ASSUNZIONI

“I giovani scappano dalle specializzazioni in Emergenza e urgenza, luoghi interessati da carenza del personale e burnout”. A dirlo il ministro della Salute, Orazio Schillaci, presentando la settimana scorsa la campagna ‘Noi salviamo vite’ lanciata per promuovere il valore delle scuole di specializzazione in Medicina di emergenza-urgenza. In occasione della prossima legge Finanziaria, dunque, l’attenzione sarà rivolta soprattutto al personale sanitario. “Vogliamo che ci siano più fondi per assumere il personale e vogliamo che chi lavora nel Servizio sanitario venga pagato meglio- ha aggiunto il ministro- I fondi ci sono, ma non siamo ancora entrati nel dettaglio con il ministro Giorgetti. A me interessa che venga assunto più personale e che chi lavora nel Servizio sanitario nazionale sia gratificato”.

COLITE ULCEROSA. DA AIFA OK A RIMBORSABILITÀ FARMACO MIRIKIZUMAB

Un nuovo passo verso il miglioramento della qualità della vita dei pazienti affetti da colite ulcerosa. L’Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato la rimborsabilità di mirikizumab, un farmaco che colpisce una delle vie di infiammazione cruciali nello sviluppo della malattia, offrendo sollievo dai principali sintomi. Ad annunciare la novità è stata Lilly, casa farmaceutica che esordisce così nel campo della lotta alle malattie croniche intestinali. Mirikizumab al momento è l’unico farmaco rimborsato che colpisce l’interleuchina-23, proteina responsabile dell’infiammazione che può innescare la colite ulcerosa. A sviluppare questa patologia, che interessa lo strato più interno del colon provocando forte frequenza evacuativa, sanguinamento rettale e urgenza intestinale, sono soprattutto pazienti d’età compresa tra i 15 e i 30 anni. Il 25% di chi viene colpito dalla malattia ha addirittura meno di 18 anni.

AIFI: SU MAL DI SCHIENA FALSI MITI, RIPOSO A LETTO SCONSIGLIATO SE NON IN PRIME 24-48 ORE

È il mal di schiena, in gergo tecnico definito ‘lombalgia’, il tema scelto quest’anno dalla World Physiotherapy per celebrare la Giornata Mondiale della Fisioterapia 2024. Secondo l’OMS il mal di schiena è la principale causa di disabilità a livello globale ed entro il 2050 si stima che i casi aumenteranno complessivamente a 843 milioni. Sul mal di schiena, intanto, secondo gli esperti sono diversi i falsi miti da sfatare. “Il riposo a letto è caldamente sconsigliato se non nelle prime 24-48 ore al massimo dall’insorgenza del dolore lombare- ha fatto sapere alla Dire il presidente del GTM di AIFI, Mattia Bisconti- Bisogna invece iniziare nuovamente a muoversi il prima possibile anche tornando al lavoro, e mantenere uno stile di vita attivo, a meno che il dolore non perduri e i sintomi peggiorino”.

OFI LAZIO CELEBRA GIORNATA MONDIALE FISIOTERAPIA

Una giovane mamma ripresa di schiena che indossa uno zaino e tiene in braccio la sua bambina: è l’immagine scelta dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Fisioterapisti per celebrare la Giornata Mondiale della Fisioterapia 2024, che si è celebrata domenica scorsa. Anche OFI Lazio ha aderito alla ricorrenza e lo ha fatto organizzando due eventi, entrambi a Roma, con l’obiettivo di sottolineare ancora una volta il “fondamentale apporto della Fisioterapia e dei Fisioterapisti nei processi di cura- ha fatto sapere la presidente di Ofi Lazio, Annamaria Servadio- in termini di benefici per la salute della persona”.

INAUGURATO A RAVENNA POLO DI RICERCA SUL CUORE

Un polo avanzato di ricerca dedicato allo studio delle malattie cardiovascolari e suddiviso in sette aree, con l’obiettivo di tradurre i risultati delle ricerche di base in applicazioni cliniche che possano migliorare la cura del paziente. È il Laboratorio di ricerca traslazionale dell’ospedale accreditato Maria Cecilia Hospital di Cotignola a Ravenna del gruppo Gvm Care&Research, inaugurato alla presenza del ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Dotata di attrezzature e tecnologie all’avanguardia per lo studio dei meccanismi molecolari e cellulari alla base delle patologie cardiache e vascolari, la struttura conta già 40 trial clinici e tre progetti finanziati all’attivo. Focalizzato sulla ricerca clinico-traslazionale in ambito cardiovascolare, conta un team di 20 ricercatori, organizzati in tre gruppi di ricerca attivi nell’ambito della fisiopatologia mitocondriale, della fisiopatologia endoteliale e della rigenerazione biomateriale e può contare sulla collaborazione con l’Università Sapienza di Roma, l’Università degli Studi di Ferrara e l’Istituto di Ricerca genetica e biomedica (Irgb) del Cnr.

