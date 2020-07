In questa edizione:

– Gasperini squalificato per la lite con Mihajlovic

– Juve, una giornata di stop per Bonucci

– Mercato, Napoli può chiudere per Under

– Immobile e CR7 a caccia della scarpa d’oro

