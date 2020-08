In questa edizione del telegiornale sportivo:

– Stadi chiusi fino a fine anno in Bundesliga

– Su Messi c’è anche la Juventus

– James Rodriguez si allontana dalla Lazio

– Vela: al via campionati giovanili con kinder joy of moving

