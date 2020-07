In questa edizione:

– Messi potrebbe lasciare Barcellona nel 2021

– Milan, Castillejo infortunato

– Inter, problema muscolare per Victor Moses

– In migliaia al Vela Day Fiv – Kinder Joy of moving

