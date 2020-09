In questa edizione:

– Tennis, Djokovic squalificato dagli US Open

– Napoli, trauma contusivo alla gamba per Malcuit

– Nations League, Milano si candida per le finali

– Il pallone racconta… Olanda-Italia formazione nuova

