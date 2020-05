In questa edizione:

– Ripresa calcio, per Spadafora serve intesa su protocollo

– CR7 non ha fretta di tornare in Italia

– Inter, le condizioni per vendere Lautaro Martinez

– I dubbi di Fonseca sulla Fase 2

