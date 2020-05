In questa edizione:

– Serie A, problemi nel protocollo

– Rabiot pronto per tornare in Italia

– Premier, cosa succede in caso di contagio?

– Vettel-Ferrari: divorzio a fine stagione

L’articolo Tg Sport ore 8 – 13/5/2020 proviene da Italpress.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Tg Sport ore 8 – 13/5/2020 proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento