In questa edizione:

– In caso di accordo due partite in chiaro nel weekend

– Uefa, nuove regole per mercato e fair play finanziario

– Roma, Petrachi sospeso dal ruolo di ds

– Lazio, Luiz Felipe in infermeria

L’articolo Tg Sport ore 8 – 19/6/2020 proviene da Notiziedi.

