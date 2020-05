In questa edizione:

– Serie A, prima i recuperi?

– Premier, via libera a contatto in allenamento

– Barcellona, Messi spinge per la cessione di Dembele

– Basket, Eurolega ed Eurocup chiuse definitivamente

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Tg Sport ore 8 – 26/5/2020 proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento