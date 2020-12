In questa edizione del telegiornale sportivo delle ore 8:

– Inzaghi: ” É come una finale”

– Mondiale Qatar 2022: l’Italia sorteggiata con la Svizzera

– Dall’Inghilterra: “Dybala offerto in Premier”

– Ad Allegri piacerebbe esperienza in Inghilterra

