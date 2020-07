In questo numero: A giugno 10 milioni di turisti in meno in Italia – Le Pelagie angolo di paradiso tra Africa ed Europa – Ducrot (Viaggi dell’Elefante) “Puntiamo sull’Italia per il rilancio”- Milano riparte dopo l’emergenza covid di Franco Zuccalà.

