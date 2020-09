Tg5, Elena Guarnieri legge i titoli delle 20.00 e si blocca: problemi in Prima Pagina | Video Mediaset

È successo nell’edizione delle ore 20.00 del Tg5 di oggi, mercoledì 2 settembre 2020. Durante i titoli da “Prima pagina”, Elena Guarnieri si è bloccata con la voce. Non è chiaro cosa sia accaduto: una dimenticanza della giornalista milanese o in studio potrebbe essere mancato il foglio con le parole da pronunciare. Nonostante questo, però, l’ex volto di “Casa Vianello” (Lidia nell’indimenticata sit-com con Sandra e Raimondo) è comunque riuscita a salvare il salvabile. Un piccolo incidente in diretta, capitato anche a poche ore dall’arrivo di Mauro Crippa – già Direttore Generale dell’Informazione Mediaset e Direttore di VideoNews – come Direttore ad interim del telegiornale al posto di Clemente Mimun. Pare, infatti, che Mimun, al timone del tg da 13 anni, sia andato in pensione da poco, anche se già c’è chi dice che a breve tornerà. Rivediamo il momento, allora, grazie al video da Mediaset Play.

