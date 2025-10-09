th-group,-peroglio-longhin:-crescita-sopra-20%-ultima-stagione

giovedì, 9 Ottobre , 25

“Inverno ottimi segnali, 60-70% vendite già fatte”

Rimini, 9 ott. (askanews) – TH Group ha registrato una crescita sopra il 20% nell’ultima stagione con performance positive in tutti i segmenti – montagna, mare ed estero – mentre per l’inverno in corso le vendite sono già al 60-70% con previsioni di crescita a due cifre. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato Alberto Peroglio Longhin a margine della presentazione della nuova identità del gruppo al Ttg di Rimini.”L’ultima stagione per TH è andata molto bene. Abbiamo fatto una crescita sopra il 20% con una crescita in tutti i segmenti, montagna, mare, anche l’estero con Marsa Alam – ha spiegato Peroglio Longhin -. E’ una buona stagione perché abbiamo fatto una serie di modifiche e interventi sul prodotto, sulla nostra attività commerciale e registrare il fatto che abbia dato questo risultato ci sprona sullo sviluppo della nuova stagione”. “La nuova stagione per quanto riguarda l’inverno ci sta dando degli ottimi segnali – ha aggiunto l’a.d. -. Siamo avanti molto rispetto all’anno passato. Prevediamo a questo punto di registrare una crescita perché abbiamo circa il 60-70% delle vendite inverno già fatte che probabilmente si consoliderà a due cifre e lo vedremo poi a Pasqua, ma sono ottimista”.

