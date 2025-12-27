sabato, 27 Dicembre , 25

Putin: “Ucraina non ha fretta di finire guerra con mezzi pacifici”

(Adnkronos) - L’Ucraina "non ha alcuna fretta di...

Eros Ramazzotti, il vicino gli fa causa: “Gravi danni da lavori in suo appartamento”

(Adnkronos) -  Contenzioso legale da 200mila euro tra...

Etna, scatta allerta gialla per attività del vulcano

(Adnkronos) - Etna osservato speciale oggi, 27 dicembre....

Ucraina, nuovo scandalo corruzione scuote Kiev: alcuni deputati incriminati per aver venduto voti

(Adnkronos) - L'Agenzia per la lotta alla corruzione...
thailandia-e-cambogia-firmano-una-tregua-di-72-ore
Thailandia e Cambogia firmano una tregua di 72 ore

Thailandia e Cambogia firmano una tregua di 72 ore

Video NewsThailandia e Cambogia firmano una tregua di 72 ore
Redazione-web
Di Redazione-web

Durante il cessate il fuoco ci saranno colloqui pace in Cina

Chanthaburi, 27 dic. (askanews) – Thailandia e Cambogia hanno raggiunto sabato un accordo per un cessate il fuoco di 72 ore, mettendo temporaneamente in pausa tre settimane di scontri mortali lungo il confine tra i due Paesi, riesplosi dopo il fallimento di una precedente intesa mediata dagli Stati Uniti. La tregua ha avuto il suo via alle 7 (ora italiana) di stamani.Ad annunciarlo è stato Contrammiraglio Surasant Kongsiri portavoce del ministro della Difesa thailandese Natthaphon Narkphanit al termine della sessione finale del Comitato generale per le questioni di confine. “Le due parti hanno concordato di cessare lo scambio di fuoco a partire da mezzogiorno, ora locale, e hanno firmato una dichiarazione congiunta di cessate il fuoco”, ha detto.Thailandia e Cambogia manterranno le attuali posizioni delle truppe senza ulteriori movimenti e ritireranno tutte le armi pesanti dalle aree di confine. Dopo l’entrata in vigore della tregua, un periodo di osservazione di 72 ore sarà condotto dal team di osservatori dell’ASEAN, al termine del quale gli abitanti thailandesi evacuati dall’inizio dei combattimenti, il 7 dicembre, potranno fare ritorno alle loro case. La Cina ospiterà domani e dopodomani i ministri degli Esteri di Thailandia e Cambogia, nell’ambito degli sforzi di mediazione per disinnescare il conflitto tra i due paesi del Sudest asiatico nell’ambito della tregua di 72 ore nei combattimenti di frontiera.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.