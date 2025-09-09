martedì, 9 Settembre , 25

Thailandia, l’ex premier Thaksin portato in carcere

Redazione-web
Di Redazione-web

Sconterà un anno. Lo ha stabilito la Corte Suprema del Paese

Bangkok, 9 set. (askanews) – La Corte Suprema thailandese ha stabilito che l’ex primo ministro Thaksin Shinawatra dovrà scontare un anno di prigione. Dopo il verdetto della Corte, Thaksin è salito su un van della Polizia penitenziaria pronto a portarlo in un carcere di Bangkok.La Corte ha emesso la sua sentenza dopo aver verificato se la permanenza di Thaksin nella stanza privata di un ospedale della polizia, dal 2023 all’inizio del 2024, potesse essere considerata come tempo scontato ai fini della pena. Secondo i giudici, Thaksin non soffriva di una malattia grave e il suo ricovero non poteva essere conteggiato come detenzione.In un post su Facebook, il 76enne magnate miliardario ha dichiarato di accettare la decisione della Corte. Thaksin era stato originariamente condannato a otto anni di carcere nel 2023 per frode e abuso di potere, in seguito al suo ritorno a sorpresa in Thailandia dopo 15 anni di esilio. La pena fu commutata in un anno dal re di Thailandia Maha Vajiralongkorn, e in seguito rilasciato anticipatamente a causa dell’età.

