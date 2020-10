Thailandia, ritira una recensione su Trip Advisor per evitare il carcere

AGI – Un accordo con l’hotel oggetto di una recensione negativa su Internet ha evitato a un cittadino statunitense che vive in Thailandia una possibile condanna a due anni di carcere per diffamazione. In virtù dell’accordo, entrambe le parti hanno accettato di ritirare la denuncia presentata dall’hotel Sea View Resort & Spa Koh Chang.

L’americano Wesley Barnes, che ha trascorso due notti in carcere fino a quando non ha pagato la cauzione, ha accettato di compiere una serie di azioni prima del 30 ottobre come risarcimento, come le scuse all’hotel, alle autorità provinciali e ai media che hanno riferito sulla controversia.

