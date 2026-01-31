thais-wiggers-a-verissimo-con-le-stampelle,-l’incidente-e-il-nuovo-amore:-“25-anni-di-differenza”

sabato, 31 Gennaio , 26

Thais Wiggers con le stampelle a Verissimo. La modella brasiliana nella puntata di oggi, sabato 31 gennaio, ha raccontato l’incidente avvenuto in montagna – che le ha provocato la frattura della caviglia – durante le vacanze natalizie sulle Dolomiti. “Stavamo facendo lo slittino sulla neve, solo che sull’ultima curva siamo andati troppo veloci e abbiamo urtato una barriera. Ho messo il piede per attutire l’impatto, ma ho colpito la caviglia”, ha raccontato Wiggers.  

Spazio poi all’amore. Thais Wiggers a Verissimo ha parlato del suo nuovo compagno e ha risposto alle critiche ricevute sui social riguardo alla differenza d’età, lui è più grande di 25 anni: “Nonostante ci sia questa differenza, lui è una persona molto giovanile e sportiva. E poi per me non è la prima volta perché anche con Teo Mammucari, il papà di mia figlia, c’erano 20 anni di differenza”. E sul nuovo compagno, Thais Wiggers ha aggiunto: “È brasiliano, ma vive in Inghilterra dove studiano i suoi figli. Mi piace avere questa vicinanza culturale”.  

Thais Wiggers ha ammesso di sognare il matrimonio in futuro: “Non mi sono mai sposata, sarebbe una bellissima cosa”. E sulla possibilità di avere altri figli: “Mia figlia ha 17 anni e in questi anni mi sono molto dedicata a lei. Ci sarebbe troppa differenza di età. Vederla grande è bellissimo e io mi godo la mia libertà. Amo i bambini, ma non avrei voglia di tornare a cambiare pannolini e perdere ore di sonno”. 

