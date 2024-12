Thais Wiggers, il racconto sulla fine della relazione con Teo Mammucari

(Adnkronos) – La fine della relazione tra Teo Mammucari e Thais Wiggers è stata “turbolenta”. Ospite a ‘Verissimo’, la modella e showgirl brasiliana ha raccontato il rapporto “conflittuale” che ha oggi con l’ex compagno e padre della loro figlia Julia e dei motivi che hanno portato entrambi alla separazione.

“Io e Teo Mammucari ci siamo innamorati, ci siamo amati e c’è stata davvero tanta passione”, ha raccontato Thais con la voce rotta dall’emozione perché il dolore della separazione è oggi ancora forte. “Abbiamo deciso di separarci, nonostante tra noi ci fosse ancora amore, ma dovevamo seguire due strade diverse anche per il bene di nostra figlia”, racconta la modella.

“Io vengo sempre dipinta come la cattiva”, dice Thais commentando un monologo che Teo Mammucari aveva fatto a ‘Le Iene’, in cui rimproverava all’ex compagna di aver creato distacco tra lui e la loro figlia Julia, per essersi trasferita in Brasile dopo la fine della loro relazione.

E sulla storia che ha pubblicato sul suo profilo Instagram dopo l’intervista-lampo del comico a ‘Belve’: “Tempo al tempo, prima o poi le maschere cadono’, ho lanciato una frecciatina, ma mi è partita dal cuore. Dopo anni di distorsione dei fatti, ho capito che in quel momento tutti hanno visto la persona con cui io provo a dialogare da 18 anni. Non è facile instaurare una conversazione con Mammucari”, ammette Thais Wiggers. E conclude lapidaria: “Come fai ad avere una dialogo con una persona così?”.

Travolto dalle polemiche, Teo Mammucari ha deciso di prendersi un anno sabbatico annullando il tour teatrale: “Fa bene a tutti prendersi una pausa. E sono felice che quello spettacolo non vada avanti perché ha preso la nostra storia, che è stata bellissima, e l’ha stravolta. Non si fa così”, ha chiosato.