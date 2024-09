Thales Alenia Space Italia: Giampiero Di Paolo è il nuovo AD

Succede a Comparini, nominato responsabile Space business unit di Leonardo

Milano, 5 set. (askanews) – Thales Alenia Space – joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%) – annuncia la nomina, con effetto immediato, Giampiero Di Paolo nel ruolo di amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia, Deputy Ceo e Senior Vice President Osservazione, Esplorazione e Navigazione di Thales Alenia Space. Di Paolo succede nelle cariche a Massimo Claudio Comparini, nominato a sua volta Managing Director della Space Business Unit di Leonardo e Presidente del cda di Thales Alenia Space.

“A nome di Thales Alenia Space, desidero ringraziare Massimo Claudio Comparini per la sua forte dedizione e leadership nei vari ruoli ricoperti in azienda e, in particolare, per gli eccellenti risultati raggiunti in questi quattro anni a capo del business dell’Osservazione, Esplorazione e Navigazione e come Amministratore Delegato di Thales Alenia Space Italia”, ha commentato Hervé Derrey, Ceo di Thales Alenia Space. “Nel suo ruolo di Deputy Ceo, ha contribuito ai successi dell’azienda con preziose intuizioni. I suoi contributi sono stati d’importanza strategica nell’ecosistema spaziale a livello globale ed è stato un piacere collaborare con lui. Desidero anche esprimere le mie congratulazioni e la mia piena fiducia a Giampiero Di Paolo. La sua enorme esperienza e reputazione nell’ industria spaziale, unita a una profonda conoscenza della nostra azienda, saranno fondamentali per gestire con successo le sfide che ci attendono e garantire una crescita sostenibile di Thales Alenia Space”.

Dal 2019 Di Paolo, laureato in Ingegneria Elettronica presso l’Università La Sapienza di Roma, è alla guida del Dominio Osservazione della Terra e Navigazione di Thales Alenia Space Italia. Ha contribuito fortemente a programmi europei strategici come Copernicus e Galileo seconda generazione. Nel 2016 ha svolto un ruolo chiave a Toronto, in Canada, a supporto dei team di ingegneria di Thales Ground Transportation Systems. Vanta una lunga esperienza anche nelle telecomunicazioni satellitari, come dimostrano i suoi successi alla guida del Dominio Telecomunicazioni di Thales Alenia Space in Italia, dal 2016 al 2019.