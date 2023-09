“That’s Amore Capri”, grande successo con Mr Rain 

All’evento di solidarietà a favore di “Soleterre onlus” hanno partecipato anche Rudy Zerbi, Francesco Cicchella e Vincenzo De Lucia

È stato uno strepitoso successo per Mr Rain che in una Certosa San Giacomo di Capri letteralmente “sold out” ha deliziato la platea con i suoi grandi successi nel corso del main evento di “That’s Amore Capri” 2023 , con la direzione artistica di Valerio Pagano, per supportare l’associazione “Soleterre onlus”.

L’artista – protagonista sul podio all’ultimo Festival di Sanremo – ha interpretato, tra gli altri, i suoi successi “Supereroi”, Meteoriti” e “Crisalidi”.

Tra i momenti clou della serata si registra anche la presenza di Rudy Zerbi che, con amore e solidarietà, ha supportato la causa dell’associazione “Soleterre”, con intervista sul palco della Certosa al presidente Damiano Rizzi la cui missione benefica comprende anche le attività di una loro casa di cura in Marocco, colpita dal recente e violento terremoto: il presidente proprio in queste ore raggiungerà la struttura per stare accanto ai bambini che sono lì ospitati.

Tra gli altri applauditi protagonisti della serata vanno ricordati Vincenzo De Lucia che ha imitato Ornella Vanoni e Mara Venier.

A concludere la serata è stato il performer Francesco Cicchella che – oltre a dimostrarsi un grande artista – ha deliziato la platea caprese, cui è molto affezionato, con le sue imitazioni e le sue gag.

«Siamo già al lavoro per domenica 17 settembre al “Gennaro’s”, ristorante situato all’interno dell’hotel La Palma con la cucina del due stelle Michelin Gennaro Esposito in una serata che vedrà sempre alla conduzione Graziano Albanese – dichiara Valerio Pagano – la super ospite della serata sarà Dada’, reduce dal successo di “X-Factor”, per una serata caratterizzata da musica ed alta cucina.

Voglio specificare che, a fine manifestazione, sui nostri canali condivideremo con “Soleterre onlus” tutti i risultati che insieme abbiamo raggiunto per i bambini malati di cancro». Da questa edizione la kermesse vanta come media partner il gruppo “Forbes-L’Espresso” e “Radio Subasio” come radio ufficiale della manifestazione.

L’articolo “That’s Amore Capri”, grande successo con Mr Rain proviene da Notiziedi.it.